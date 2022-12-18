Відому іранську актрису заарештували за підтримку протестувальників

Про це пише видання Aljazeera.

Aljazeera цитує повідомлення Агентства новин Ісламської Республіки (IRNA): Таране Алідуості, зірка оскароносного фільму "Продавець", була ув’язнена через тиждень після її публікації інстаграмі. У пості в соцмережі акторка висловила солідарність із першою людиною, нещодавно страченою за злочини, нібито скоєні під час загальнонаціональних протестів.

У своєму дописі 38-річна актриса написала: "Його звали Мохсен Шекарі. Кожна міжнародна організація, яка спостерігає за цим кровопролиттям і не вживає заходів, є ганьбою для людства".

Таране Алідуості заарештували через те, що вона не надала "жодних документів, які б відповідали її заявам".

Зазначається, що кілька інших іранських знаменитостей були "викликані судовим органом через публікацію провокаційного контенту".

Нагадаємо, протести в Ірані почалися після того, як 16 вересня поліція арештувала 22 річну Махса Аміні, після того вона померла від рук правоохоронців.

16 листопада повідомлялося, що іранські правоохоронці відкрили вогонь по людях, які перебували в метро.Також поліціянти побили жінок, які не вдягли обов'язковий головний убір — хіджаб.

4 грудня The Guardian інформував, що влада Ірану перегляне закон про обов'язок жінок покривати голови.

8 грудня в Ірані відбулася перша страта учасника цьогорічних протестів: Мохсен Шекарі був повішений у четвер після того, як суд визнав його винним у "ворожнечі проти Бога". На момент публікації до страти засудили ще 10 осіб.

У понеділок, 12 грудня, в Ірані публічно стратили 23-річного протестувальника, якого звинуватили у вбивстві двох військових та знову в "ворожнечі проти бога".

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