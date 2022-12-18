Відому іранську актрису заарештували за підтримку протестувальників
В Ірані затримано одну з найвідоміших акторок країни, її звинуватили у поширенні "брехні" про загальнонаціональні протести
Про це пише видання Aljazeera.
Aljazeera цитує повідомлення Агентства новин Ісламської Республіки (IRNA): Таране Алідуості, зірка оскароносного фільму "Продавець", була ув’язнена через тиждень після її публікації інстаграмі. У пості в соцмережі акторка висловила солідарність із першою людиною, нещодавно страченою за злочини, нібито скоєні під час загальнонаціональних протестів.
У своєму дописі 38-річна актриса написала: "Його звали Мохсен Шекарі. Кожна міжнародна організація, яка спостерігає за цим кровопролиттям і не вживає заходів, є ганьбою для людства".
Таране Алідуості заарештували через те, що вона не надала "жодних документів, які б відповідали її заявам".
Зазначається, що кілька інших іранських знаменитостей були "викликані судовим органом через публікацію провокаційного контенту".
- Нагадаємо, протести в Ірані почалися після того, як 16 вересня поліція арештувала 22 річну Махса Аміні, після того вона померла від рук правоохоронців.
- 16 листопада повідомлялося, що іранські правоохоронці відкрили вогонь по людях, які перебували в метро.Також поліціянти побили жінок, які не вдягли обов'язковий головний убір — хіджаб.
- 4 грудня The Guardian інформував, що влада Ірану перегляне закон про обов'язок жінок покривати голови.
- 8 грудня в Ірані відбулася перша страта учасника цьогорічних протестів: Мохсен Шекарі був повішений у четвер після того, як суд визнав його винним у "ворожнечі проти Бога". На момент публікації до страти засудили ще 10 осіб.
- У понеділок, 12 грудня, в Ірані публічно стратили 23-річного протестувальника, якого звинуватили у вбивстві двох військових та знову в "ворожнечі проти бога".
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