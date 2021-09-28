"Відповідати без жалю і співчуттів": Кулеба назвав газовий контракт Угорщини з РФ ударом, Будапешт заявив про "втручання" України

Про це повідомляє Reuters.



"Споживання газу (Європою, - ред.) не буде знижуватися, як і роль "Газпрому", - сказав Сійярто після підписання угоди.

Угорський міністр додав, що будинки "не можна обігрівати політичними заявами".

"Для Угорщини енергетична безпека - це питання безпеки, суверенітету та економіки, а не політики", - підкреслив він.



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Очільник МЗС України Дмитро Кулеба заявив , що Угорщина "завдала удару" по відносинам країн, відмовившись від української ГТС для транспортування російського газу."Це удар, і ми будемо відповідати на нього відповідно, тому що тут не має бути ніякого жалю та ніяких співчуттів", - заявив міністр.

Кулеба додав, що влада країни намагається мати хороші відносини і з Росією, і з Україною.

"Вони ведуть іншу гру, і ця гра полягає в тому, щоб паралельно досягати прогресу і в стосунках з Україною, і в стосунках із Росією. Але ця гра не може тривати вічно, наприкінці кінців вона заходить в точку конфлікту", - заявив Кулеба.