"Відповідати без жалю і співчуттів": Кулеба назвав газовий контракт Угорщини з РФ ударом, Будапешт заявив про "втручання" України
Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто назвав втручанням в угорські справи реакцію України на угоду з Газпромом
Про це повідомляє Reuters.
"Споживання газу (Європою, - ред.) не буде знижуватися, як і роль "Газпрому", - сказав Сійярто після підписання угоди.
Угорський міністр додав, що будинки "не можна обігрівати політичними заявами".
"Для Угорщини енергетична безпека - це питання безпеки, суверенітету та економіки, а не політики", - підкреслив він.
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"Це удар, і ми будемо відповідати на нього відповідно, тому що тут не має бути ніякого жалю та ніяких співчуттів", - заявив міністр.
Кулеба додав, що влада країни намагається мати хороші відносини і з Росією, і з Україною.
"Вони ведуть іншу гру, і ця гра полягає в тому, щоб паралельно досягати прогресу і в стосунках з Україною, і в стосунках із Росією. Але ця гра не може тривати вічно, наприкінці кінців вона заходить в точку конфлікту", - заявив Кулеба.
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