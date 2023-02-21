Відправка Україні італійських винищувачів практично неможлива, - очільник МЗС Таяні

Про це інформує CNN.

Таяні сказав, що наразі питання передачі Україні винищувачів не обговорювалося. Проте будь-яке таке відправлення повинно бути здійснене в координації з партнерами Італії.

"Нам доведеться координувати дії з нашими союзниками, придумувати, які літаки їм відправляти, тому що поставляти українцям різні моделі немає сенсу... Мені здається практично неможливим відправлення італійських винищувачів", - наголосив Таяні.

Міністр додав, що сьогодні прем'єрка Італії Джорджія Мелоні перебуває з візитом у Києві, щоб запевнити президента України Володимира Зеленського у подальшій підтримці Італією його країни. Також він нагадав, що Італія вже затвердила шостий пакет допомоги, а за кілька тижнів у співпраці з Францією Україні відправлять зенітно-ракетний комплекс Samp-T.

Таяні зазначив, що Італія продовжуватиме допомагати Україні зброєю та хоче підтримати її після завершення війни. Він наголосив, що Італія входить до числа тих країн, які конфіскували найбільше коштів в олігархів Росії.

"Ми говоримо про понад 2 мільярди, гроші, які можуть бути використані для відновлення країни", - наголосив Таяні.