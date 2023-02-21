Відправка Україні італійських винищувачів практично неможлива, - очільник МЗС Таяні
Міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні заявив, що сценарій передачі Україні італійських винищувачів малоймовірний
Про це інформує CNN.
Таяні сказав, що наразі питання передачі Україні винищувачів не обговорювалося. Проте будь-яке таке відправлення повинно бути здійснене в координації з партнерами Італії.
"Нам доведеться координувати дії з нашими союзниками, придумувати, які літаки їм відправляти, тому що поставляти українцям різні моделі немає сенсу... Мені здається практично неможливим відправлення італійських винищувачів", - наголосив Таяні.
Міністр додав, що сьогодні прем'єрка Італії Джорджія Мелоні перебуває з візитом у Києві, щоб запевнити президента України Володимира Зеленського у подальшій підтримці Італією його країни. Також він нагадав, що Італія вже затвердила шостий пакет допомоги, а за кілька тижнів у співпраці з Францією Україні відправлять зенітно-ракетний комплекс Samp-T.
Таяні зазначив, що Італія продовжуватиме допомагати Україні зброєю та хоче підтримати її після завершення війни. Він наголосив, що Італія входить до числа тих країн, які конфіскували найбільше коштів в олігархів Росії.
"Ми говоримо про понад 2 мільярди, гроші, які можуть бути використані для відновлення країни", - наголосив Таяні.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.3
Купівля 39.3Продаж 39.93
-
EUR
Купівля 41.44Продаж 42.29
- Актуальне
- Важливе