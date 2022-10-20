English Львів Головна
ua ru en
English Львів Головна
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Новини "Видрати ворогам дрони-очі": Гончаренко центри відправили на передову 10 антидронових рушниць

"Видрати ворогам дрони-очі": Гончаренко центри відправили на передову 10 антидронових рушниць

20 жовтня, 2022 четвер
16:05
Новини

Всеукраїнська волонтерська освітня мережа Гончаренко центри завершила масштабний збір на антидронові рушниці та передала техніку на передову. Українці з усіх областей та з інших країн разом зібрали майже 5 млн грн. Наразі 10 винищувачів дронів уже в руках у військових. 9 приладів передано кільком військовим підрозділам, які знаходяться на південному напрямку, один – воїнам на харківському напрямку

Кожен з понад 20-ти волонтерських Гончаренко центрів взяв участь у зборі та проводив благодійні заходи: майстер-класи, відкриті лекції, ярмарки, концерти, акції. Збирали всі разом кошти – діти, дорослі, пенсіонери. Найменший учасник збору – 5-річний хлопчик з Одеси, який збирав монети, і приніс свою скарбничку у наш центр, щоб віддати на ЗСУ. Також активно приєднувалися й українці з-за кордону – географія сягала від США до Казахстану. 

"Антидронові рушниці – надважлива на фронті техніка для радіоелектронної боротьби з ворожими безпілотниками. Особливо зараз, коли ворог активізував цей вид нападу. Такий пристрій дає можливість вимикати ворожі дрони та боротися з російськими коригувальниками вогню на дистанціях до 3,5 кілометрів. Наші військові гостро потребують їх саме зараз. Дякую всім, хто долучився. Найменший донат склав всього 2 гривні, але завдяки цьому ми змогли спільно досягти мети. Бо саме так ми всі разом наближаємо перемогу", — розказав Олексій Гончаренко під час передачі рушниць у Миколаєві. 

За словами військового Тараса Шевченка, підрозділ якого також отримав одну з рушниць, це дуже допоможе солдатам на передовій.

"Такі прилади допомагають нам у виконанні бойових завдань, особливо, під час контрнаступу. Тому що ворожі дрони дуже дошкуляють. Антидрони на передовій бережуть життя наших військових. А це найважливіше. Бо для нас важлива кожна людина, яка вмотивовано боронить Україну. Дякуємо всім, хто допомагає армії!", — підкреслив захисник.


Для довідки: Гончаренко центри є всеукраїнською мережею відкритих культурно-освітніх центрів, які наразі займаються забезпеченням військових та вимушених переселенців, допомогою жителям гарячих точок. Мережу засновано у лютому 2021 року народним депутатом Олексієм Гончаренком з метою надання безкоштовної освіти різним верствам населення: проведення курсів англійської мови для дітей і дорослих, підготовки підлітків до ЗНО, формування навичок фінансової грамотності, навчання літніх людей сучасним технологіям.

Читайте також:
16 жовтня, 2022 неділя
Втеча з Білорусі 100 тисяч чоловіків закінчиться колапсом в країні, - опозиціонер Латушко про мобілізацію білорусів
20 жовтня, 2022 четвер
Дослідження іранських безпілотників: Росія погрожує "переглянути співпрацю" з ООН
19 жовтня, 2022 середа
Путін опинився в неймовірно складному становищі, його єдиним інструментом залишається жорстоке поводження з українцями, - Байден
Київ
+7°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 40.03
    Купівля 40.03
    Продаж 40.77
  • EUR
    Купівля 38.4
    Продаж 39.44
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2022, четвер
20 жовтня
17:14
На фото: кадр з фільму "Відблиск"
Приниження, знущання, катування: у Німеччині покажуть український художній фільм "Відблиск" про жахи в російському полоні
17:12
44 дні: прем’єрство Ліз Трасс виявилося найкоротшим в історії Великої Британії
17:09
"Антитерористичні навчання" у Геленджику
У Геленджику в школі без попередження росгвардія провела "антитерористичні" навчання з захопленням заручників та стрільбою
17:01
Естонія
Естонія посилила правила перевезення вантажів через кордон із Росією
16:46
окупанти
Загроза відновлення росіянами наступу на північному фронті зростає, - Генштаб
16:45
Франк-Вальтер Штайнмаєр
Штайнмаєр пообіцяв підтримку України щодо ППО і відновлення інфраструктури
16:36
Україна нагородила компанію Netflix "Відзнакою миру"
Україна нагородила компанію Netflix "Відзнакою миру"
16:21
Президент Швейцарії Іньяціо Кассіс відвідав звільнені від російських окупантів Бородянку та Іванків Київської області
Президент Швейцарії відвідав деокуповані Бородянку та Іванків на Київщині
16:21
На фото: журналістка "Інтера" Анастасія Даугулє
"Перелік звинувачень є абсурдним": ведуча "Інтера" Даугулє заперечує закиди у поширенні російських наративів
16:21
Бен Воллес
Міністр оборони Британії раптово злітав у Вашингтон. Експерти вважають, що візит пов'язаний з ситуацією в Україні
16:12
Володимир Путін
Розмови про застосування ядерної зброї можуть бути пов’язані з психологічним станом Путіна, - експерт
16:12
OPINION
Борислав Береза
Деменції Путіна вводять його в оману
16:05
Нідерланди_ прапор
Нідерланди підтримали створення спецтрибуналу в Гаазі щодо агресії РФ проти України
15:58
Оновлено
Ліз Трасс
Прем'єрка Британії Трасс оголосила про відставку
15:46
Ентоні Блінкен
У Путіна немає інтересу до дипломатичного вирішення війни в Україні, - Ентоні Блінкен
15:39
грузія
Грузія з початку року збільшила товарообіг з Росією на 50%
15:38
Бен Воллес
Росія випустила ракету біля британського літака, який патрулював над Чорним морем
15:33
Розмінування Київщини триває
ООН допоможе Україні засобами для розмінування
15:32
Примусово мобілізовані росіяни розглядають варіант здатися в полон Україні
За два тижні ще тисяча російських військових звернулися на гарячі лінії, щоб здатися в український полон
15:30
Оновлено
санкції проти РФ
Ротенберг, Міхельсон, Керімов, Прохоров та інші: Зеленський увів у дію рішення РНБО про санкцїі щодо низки російських олігархів, родичів Путіна та юросіб
15:29
Ексклюзив
Спутник V
Росіяни будуть використовувати біологічний тероризм на окупованих територіях, - боєць "Легіону Свободи" Денисов
15:27
Київ, обстріл ТЕС
Країни ЄС нададуть Україні майже 600 одиниць енергетичного обладнання, – Кулеба
15:23
Silent Hill 2
За легендарною франшизою Silent Hill анонсували 4 нові гри та фільм
15:15
телеведуча
Трохи тепліше, місцями сонячно та невеликий дощ: прогноз від Наталки Діденко на 21 жовтня
15:09
Знищений ЗСУ Орлан-10 на Луганщині
У Швеції вкрали 100 камер контролю швидкості, такі ж виявили на російських безпілотниках
15:01
Норвегія
Норвегія підозрює іноземну розвідку в нещодавньому інциденті з безпілотниками
14:56
НБУ
Нацбанк України, попри інфляцію під час війни, залишив облікову ставку на рівні 25%
14:55
OPINION
Андрій Бондар
Перехід імперіалістичної війни Росії у громадянську, а громадянської в національно-визвольну – це генеральна програма
14:30
Євробачення-2023
У конкурсі "Євробачення-2023" візьмуть участь представники 37 країн
14:25
Оновлено
Євроcoюз ЄС
Рада ЄС затвердила санкції щодо Ірану за постачання безпілотників, які завдали ударів по Україні
14:09
Українське зерно
З українських портів у рамках "зернової ініціативи" 20 жовтня вийшло два судна з агропродукцією
14:05
Охоронець ексватажка "ЛНР"
Охороняв ексватажка "ЛНР" і воював проти України: судитимуть громадянина РФ
14:03
На фото: Лана Дель Рей
Викрали рукопис на 200 сторінок та неопубліковані пісні: Лану Дель Рей пограбували
13:47
Дрон
Військові показали, як над Донеччиною український дрон протаранив ворожий квадрокоптер
13:47
залишки ракет С-300 в Миколаєві
Росіяни вранці обстріляли Миколаїв ракетами С-300, влучили в колишній авторинок
13:46
ФСБ
Російські спецслужби готують теракти проти власного населення та планують звинуватити Україну, - розвідка
13:46
Киянка, яка виправдовувала війну РФ проти України
Сподівалася на перемогу РФ у війні проти України: у Києві оголосили підозру працівниці гімназії
13:34
на фото: ДБР
Чиновники продавали гуманітарку жителям Дніпропетровщини: ДБР блокувало злочинну схему
13:31
Ціни на пальне АЗС
Ринок пального в Україні успішно працює, ціни на АЗС невдовзі стабілізуються, - директор консалтингової групи "А95"
13:24
У Німеччині згорів гуртожиток для українських біженців
У Німеччині згорів гуртожиток для українських біженців, слідство підозрює, що це навмисний підпал
Більше статей
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV