"Видрати ворогам дрони-очі": Гончаренко центри відправили на передову 10 антидронових рушниць

Кожен з понад 20-ти волонтерських Гончаренко центрів взяв участь у зборі та проводив благодійні заходи: майстер-класи, відкриті лекції, ярмарки, концерти, акції. Збирали всі разом кошти – діти, дорослі, пенсіонери. Найменший учасник збору – 5-річний хлопчик з Одеси, який збирав монети, і приніс свою скарбничку у наш центр, щоб віддати на ЗСУ. Також активно приєднувалися й українці з-за кордону – географія сягала від США до Казахстану.

"Антидронові рушниці – надважлива на фронті техніка для радіоелектронної боротьби з ворожими безпілотниками. Особливо зараз, коли ворог активізував цей вид нападу. Такий пристрій дає можливість вимикати ворожі дрони та боротися з російськими коригувальниками вогню на дистанціях до 3,5 кілометрів. Наші військові гостро потребують їх саме зараз. Дякую всім, хто долучився. Найменший донат склав всього 2 гривні, але завдяки цьому ми змогли спільно досягти мети. Бо саме так ми всі разом наближаємо перемогу", — розказав Олексій Гончаренко під час передачі рушниць у Миколаєві.

За словами військового Тараса Шевченка, підрозділ якого також отримав одну з рушниць, це дуже допоможе солдатам на передовій.

"Такі прилади допомагають нам у виконанні бойових завдань, особливо, під час контрнаступу. Тому що ворожі дрони дуже дошкуляють. Антидрони на передовій бережуть життя наших військових. А це найважливіше. Бо для нас важлива кожна людина, яка вмотивовано боронить Україну. Дякуємо всім, хто допомагає армії!", — підкреслив захисник.



Для довідки: Гончаренко центри є всеукраїнською мережею відкритих культурно-освітніх центрів, які наразі займаються забезпеченням військових та вимушених переселенців, допомогою жителям гарячих точок. Мережу засновано у лютому 2021 року народним депутатом Олексієм Гончаренком з метою надання безкоштовної освіти різним верствам населення: проведення курсів англійської мови для дітей і дорослих, підготовки підлітків до ЗНО, формування навичок фінансової грамотності, навчання літніх людей сучасним технологіям.