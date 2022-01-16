Відсьогодні в Україні всі друковані видання мають виходити державною мовою

Але українська версія має бути опублікована в той же день, з тим самим тиражем і з тим самим змістом. Нанесена на першу сторінку назва певної газети чи часопису також повинна лишатися незмінною, розповідає Еспресо.TV.



Нове правило стосується офіційно зареєстрованих органами влади 217 газет і 107 журналів.



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Виняток зроблено для місцевої друкованої періодики. Її версії українською мовою має з’явитися з 16 липня 2024 року.



Окрім того, нововведення не поширюється на видання кримськотатарською та іншими мовами корінних народів України, а також англійською та іншими офіційними мовами Європейського Союзу.





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