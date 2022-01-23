Відставки командувача ВМС ФРН недостатньо, Берлін повинен змінити свою політику щодо Києва, - український посол Мельник
Посол України в Німеччині Андрій Мельник вважає відставку Кая-Ахіма Шенбаха з посади командувача Військово-Морських сил ФРН недостатнім кроком для відновлення цілковитої довіри до Берліна
Про це дипломат заявив сьогодні, 23 січня 2021 року, передає Еспресо.TV.
"Хоча Україна вітає своєчасну відставку командувача Військово-Морських Cили Німеччини Кая-Ахіма Шенбаха, цього кроку недостатньо для відновлення повної довіри до політики Німеччини", - написав Мельник у твіттері.
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За словами Андрія Мельника, німецький уряд "має змінити свою політику щодо Києва".
- Як повідомлялося, командувач Військово-Морських сил Німеччини Кай-Ахім Шенбах заявив, що"Кримський півострів втрачено, і він ніколи не повернеться". Також він публічно висловив сумнів щодо реалістичності членства України в Північно-Атлантичному Оборонному Альянсі.
- Після цього до Міністерства закордонних справ України для надання пояснень викликали посла Федеративної Республіки Німеччина в Україні Анку Фельдгузен.
- Ввечері 22 січня стало відомо, що Кай-Ахім Шенбах подав у відставку.
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