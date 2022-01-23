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Відставки командувача ВМС ФРН недостатньо, Берлін повинен змінити свою політику щодо Києва, - український посол Мельник

23 січня, 2022 неділя
13:36
Світ Андрій Мельник

Посол України в Німеччині Андрій Мельник вважає відставку Кая-Ахіма Шенбаха з посади командувача Військово-Морських сил ФРН недостатнім кроком для відновлення цілковитої довіри до Берліна

Про це дипломат заявив сьогодні, 23 січня 2021 року, передає Еспресо.TV.

"Хоча Україна вітає своєчасну відставку командувача Військово-Морських Cили Німеччини Кая-Ахіма Шенбаха, цього кроку недостатньо для відновлення повної довіри до політики Німеччини", - написав Мельник у твіттері.

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За словами Андрія Мельника, німецький уряд "має змінити свою політику щодо Києва".

  • Як повідомлялося, командувач Військово-Морських сил Німеччини Кай-Ахім Шенбах заявив, що"Кримський півострів втрачено, і він ніколи не повернеться". Також він публічно висловив сумнів щодо реалістичності членства України в Північно-Атлантичному Оборонному Альянсі.
  • Після цього до Міністерства закордонних справ України для надання пояснень викликали посла Федеративної Республіки Німеччина в Україні Анку Фельдгузен.
  • Ввечері 22 січня стало відомо, що Кай-Ахім Шенбах подав у відставку.

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посол
Німеччина
ФРН
Андрій Мельник
посол Андрій Мельник
посол в Німеччині
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