Відсутність ЗАЕС в енергобалансі України не створить серйозних загроз для проходження осінньо-зимового періоду, - ексміністр енергетики Продан
Юрій Продан, міністр палива та енергетики України 2007-2010 рр., зазначив, що напруженість в енергосистемі України може виникнути вже у листопаді й, можливо, нам буде потрібно відмовитися від експорту електроенергії та обмежувати максимальне навантаження енергосистеми у певні години
Таку думку він висловив в етері Еспресо.
"Звісно, що ЗАЕС найпотужніша станція в Європі. Однак, виходячи з того балансу, який ми будемо мати у цьому році на осінньо-зимовий період, можемо говорити, що відсутність в енергобалансі України Запорізької АЕС не створить серйозної загрози для проходження періоду осінь-зима. Тому, що сьогодні зменшене споживання, також ми збережемо генеруючи потужності, які зараз працюють. Адже напруженість може виникнути вже у листопаді, а це залежить від того, якою буде температура повітря, і, можливо, нам буде потрібно відмовитися від експорту електроенергії та обмежувати максимальне навантаження енергосистеми у певні години. Я вважаю, що ми повинні у ситуації за відсутності ЗАЕС пройти зиму без віялових відключень, але з певним напруженням", - прокоментував ексміністр палива та енергетики.
Юрій Продан зауважив, що Запорізька АЕС має бути українською, країна буде розвиватися і вкрай потрібні такі потужності, навіть, щоб підтримувати енергонезалежність європейських країн.
- Раніше повідомлялося, що російська армія обстріляла Запорізьку атомну електростанцію сьогодні, 1 вересня. Внаслідок обстрілів відключився п'ятий енергоблок, пошкоджено лінію резервного живлення станції.
- Відключення Запорізької атомної електростанції не зменшить загрозу, бо всередині залишається ядерний матеріал.
- 3 вересня ЗАЕС втратила підключення до останньої зовнішньої лінії електропередачі. Наразі станція продовжує подавати електроенергію через резервну лінію
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