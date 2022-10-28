"Мій домашній крокодил"

У кінотеатрах з 27 жовтня

Побачити у себе вдома крокодила – досвід такий собі. Але заковика в тому, що крокодил теж вважає цей дім своїм. І мешкав він тут ще до того, як родина Пріммів придбала будинок. Крокодил Ліл живе на горищі, він добрий, а ще — обожнює співати.

Утім, Ліл почувається самотньо, намагаючись жити серед людей. Так само почувається і підліток Джош. Їхнє знайомство, яке переростає у дружбу, сповнену пригод і веселощів, — справжня знахідка для обох.

Комедійний сімейний мюзикл знятий за мотивами однойменної дитячої книги Бернарда Вебера. У фільмі знялись Хав'єр Бардем, Констанс Ву, а озвучив крокодила Ліла в українському перекладі Тарас Тополя.

"Гірська лихоманка"

У кінотеатрах з 27 жовтня

Група молодих альпіністів вирішує підкорити найнебезпечнішу трійку вершин в Альпах. Заняття – не для слабаків. Але на шляху спортсменів стоять не лише загрозливі погодні умови — снігопади, потужний вітер, — а й вони самі.

"Марнославство – це смерть для тих, хто приносить його в гори", - говорить один з головних героїв. Альпінізм – це про надійність, довіру, про тиск очікувань та вміння робити складний вибір.

"До зустрічі крізь час"

У кінотеатрах з 27 жовтня

Грег Бйоркман присвятив фільм одній з найулюбленіших тем фантастів-романтиків — шансу, здійснивши подорож у часі, запобігти трагедії та врятувати кохану людину. Лора та Гаррісон люблять аналогові носії, серфінг та один одного. Їхня історія кохання раптово обривається, коли Гаррісона на смерть збиває машина.

Намагаючись втамувати свій біль, Лора ставить касету, яку вони вперше слухали разом. Несподівано музика в прямому сенсі переносить її у минуле. Отримавши унікальний шанс, Лора намагається врятувати коханого. Однак з першої спроби це не вдається. Вона пробує знов і знов, однак ніхто не знає, скільки спроб у них є.

"Джиперс Кріперс: Відроджений"

У кінотеатрах з 27 жовтня

Ніхто не залишиться без фільму жахів напередодні Гелловіну. У прокат вийшла четверта стрічка франшизи "Джиперс Кріперс".

Дія нового фільму розгорнеться під час фестивалю "Horror Hound" – події, на яку збираються фанати жахів. Серед них – Чейз та його дівчина Лейн, яка чомусь не в захваті від ідеї поїхати на фестиваль. Чим ближче вони під'їжджають до "Horror Hound", тим ясніше вона відчуває тривогу та бачить видіння. У розпал фестивалю Лейн вже впевнена, що відбувається щось надприродне і що вона перебуває в центрі всього цього.

"Нація футболу"

У кінотеатрах з 27 жовтня

Є речі, особливо дорогі серцю українців. І національна збірна з футболу — одна з них. Документальний фільм "Нація футболу" – це історія становлення збірної України, що почалась у 1992-му. Національній збірній на початку шляху довелось зіткнутись з багатьма припонами: ігнорування, відсутність довіри, нерівні умови порівняно з конкурентами.

У фільмі "Нація футболу" Андрій Шевченко, Олександр Шовковський, Олег Блохін та інші від першої особи розповідають про шлях, яким пройшла збірна України до перемог і дивовижних результатів. Сьогодні національна збірна України — найсильніша команда з тих, що вийшли з Радянського Союзу. Це збірна європейського рівня, яка має високий рівень гри та результатів.