Про це у вечірньому зведенні повідомляє Генштаб ЗСУ.

"Підтверджено значні втрати противника на Слобожанському напрямку. Так, 202-й та 204-й стрілецькі полки 2 армійського корпусу окупаційних військ, що брали участь у бойових діях, спішно виведені на тимчасово окуповану територію Луганської області та підлягають розформуванню. Залишки особового складу розподілені серед підрозділів мобілізаційного резерву", - йдеться у повідомленні.

Через велику кількість поранених у Новоайдарі під військові шпиталі терміново перепрофільовують цивільні медичні заклади, зокрема й дитячу лікарню.

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