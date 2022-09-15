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Війна з Росією: хроніка
Головна війна з Росією Відведено і розформовано: після боїв на Харківщині знищено два стрілецькі полки окупантів, - Генштаб ЗСУ

Відведено і розформовано: після боїв на Харківщині знищено два стрілецькі полки окупантів, - Генштаб ЗСУ

15 вересня, 2022 четвер
19:37
війна з Росією знищена російська техніка

У Новоайдарі колапс з пораненими, під військові шпиталі терміново перепрофільовують цивільні медичні заклади, зокрема й дитячу лікарню

Про це у вечірньому зведенні повідомляє Генштаб ЗСУ.

"Підтверджено значні втрати противника на Слобожанському напрямку. Так, 202-й та 204-й стрілецькі полки 2 армійського корпусу окупаційних військ, що брали участь у бойових діях, спішно виведені на тимчасово окуповану територію Луганської області та підлягають розформуванню. Залишки особового складу розподілені серед підрозділів мобілізаційного резерву", - йдеться у повідомленні.

Через велику кількість поранених у Новоайдарі під військові шпиталі терміново перепрофільовують цивільні медичні заклади, зокрема й дитячу лікарню.

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ЗСУ
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2022, четвер
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