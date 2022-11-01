Відвідував прем'єру фільму режисера-путініста: коханий Аліни Гросу поїхав до Москви
Російський актор Роман Полянський, який перебуває у стосунках з українською співачкою Аліною Гросу, виїхав з України до Росії і зараз знаходиться в Москві
Відповідні фото з кінопрем'єри у Москві поширили російські ЗМІ.
На фото Роман Полянський позує з донькою Марфою в одному з московських кінотеатрів під час прем'єри фільму російського режисера Валерія Фокіна, який підтримав війну Росії проти України.
Сам Фокін також був присутній на заході. Фото зроблене 30 жовтня.
У соцмережах Полянського немає інформації про виїзд з України. Аліна Гросу також не коментувала візит коханого до Росії.
- Гросу і Полянський познайомилися на зйомках її кліпів. На початку березня 2021 року російський актор заявив, що переїхав до України та вчить українську мову.
- Гросу з початку війни перебуває в Україні. Утім чи разом з нею Полянський, не уточнювала, а спільних фото пари за час війни не було.
- Російський режисер Фокін, премʼєру якого відвідав Полянський, у березні заявляв, що "повністю підтримує" рішення президента Росії Володимира Путіна про напад на Україну.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.48
Купівля 39.48Продаж 40.35
-
EUR
Купівля 38.56Продаж 39.61
- Актуальне
- Важливе