Відповідні фото з кінопрем'єри у Москві поширили російські ЗМІ.

На фото Роман Полянський позує з донькою Марфою в одному з московських кінотеатрів під час прем'єри фільму російського режисера Валерія Фокіна, який підтримав війну Росії проти України.

Сам Фокін також був присутній на заході. Фото зроблене 30 жовтня.

У соцмережах Полянського немає інформації про виїзд з України. Аліна Гросу також не коментувала візит коханого до Росії.