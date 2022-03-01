Відволік на себе ворога: в повітряному бою загинув один із кращих бойових льотчиків України Олександр Оксанченко
У повітряному бою із російськими окупантами загинув Олександр Оксанченко - військовий льотчик-винищувач, депутат міськради Миргорода на Полтавщині
Про це повідомив начальник Полтавської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін у Facebook.
"Війна забрала одного з найкращих українських льотчиків-винищувачів у світі, жителя Полтавщини, полковника Олександра Оксанченка. У повітряному бою він відволік на себе ворожу авіацію", - написав Лунін.
Він розповів, що загиблий пілот служив у 831 бригаді тактичної авіації Миргорода. Олександра Оксанченка вважають одним із найкращих серед льотчиків-пілотажників бойових літаків.
На рахунку Оксанченка - понад дві тис. льотних годин, він бездоганно виконував найскладніші елементи найвищого пілотажу і виступав на авіашоу: SIAF, The Royal International Air Tattoo, International Airshow-2017, Czech International Air Fest.
Під час Czech International Air Fest-2017 Олександр Оксанченко на бойовому літаку-винищувачі Су-27 виконав фігури вищого пілотажу.
Президент Володимир Зеленський указом від 28 лютого №78 полковнику Олександру Оксанченку присвоєно звання Герой України з удостоєнням ордена "Золота Зірка".
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