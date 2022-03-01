Відволік на себе ворога: в повітряному бою загинув один із кращих бойових льотчиків України Олександр Оксанченко

Про це повідомив начальник Полтавської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін у Facebook.



"Війна забрала одного з найкращих українських льотчиків-винищувачів у світі, жителя Полтавщини, полковника Олександра Оксанченка. У повітряному бою він відволік на себе ворожу авіацію", - написав Лунін.



Він розповів, що загиблий пілот служив у 831 бригаді тактичної авіації Миргорода. Олександра Оксанченка вважають одним із найкращих серед льотчиків-пілотажників бойових літаків.



На рахунку Оксанченка - понад дві тис. льотних годин, він бездоганно виконував найскладніші елементи найвищого пілотажу і виступав на авіашоу: SIAF, The Royal International Air Tattoo, International Airshow-2017, Czech International Air Fest.



Під час Czech International Air Fest-2017 Олександр Оксанченко на бойовому літаку-винищувачі Су-27 виконав фігури вищого пілотажу.



Президент Володимир Зеленський указом від 28 лютого №78 полковнику Олександру Оксанченку присвоєно звання Герой України з удостоєнням ордена "Золота Зірка".



Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb