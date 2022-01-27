Вік - понад 500 років: картину авторства Боттічеллі продали за $45 млн
Картина митця епохи Відродження Сандро Боттічеллі "Чоловік скорбот" була продана на аукціоні Sotheby's у Нью-Йорку за $45,4 млн
Про це повідомляє Інтерфакс-Україна з посиланням на пресслужбу аукціоннного дому Sotheby's.
Картина створена приблизно 1500 року.
Зазначено, що ця ціна – одна з найвищих, за яку коли-небудь продавали картини епохи Відродження на аукціонах.
"Роботи Боттічеллі - будь-якого періоду - залишаються надзвичайно рідкісними на аукціонах. Особливо його пізні роботи дуже рідко з'являються на ринку", - зазначили в Sotheby's.
Він вважається одним із навизначніших італійських художників епохи Відродження. Серед відомих його робіт - "Народження Венери", "Весна" та "Венера і Марс".
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