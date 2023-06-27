Про це повідомила у Facebook заступниця міністра юстиції Ірина Мудра за підсумками Конференції учасників Реєстру збитків в Страсбурзі.

"Після узгодження Правил призначення та звільнення членів Ради реєстру збитків, заподіяних агресією рф проти України, було запропоновано призначити Виконавчого директора Реєстру. За пропозицією Уряду України та ухвалою Конференції ним став Маркіян Ключковський. Це цілком логічне, закономірне призначення людини, яка запропонувала модель Компенсаційного механізму та не припиняє ні на мить працювати над ним, над його запуском", - написала Мудра.

Довідка: Маркіян Ключковський є партнером української юридичної фірми "Астерс" і спів-головою практики міжнародних арбітражних та судових спорів, а також членом дорадчої ради Школи права Українського Католицького Університету.

Заступниця міністра юстиції відзначила швидкість роботи у питанні фіксації завданих Росією збитків і створення компенсаційного механізму

"Рухаємось з надшвидкістю. Трохи більше місяця минуло з моменту того самого історичного дня 17 травня (Саміт РЄ у Рейк'явіку), дня створення Реєстру, - як маємо першу Конференцію учасників Реєстру збитків. Сьогодні Страсбург приймає представників країн, що підписали угоду про створення першої компоненти Компенсаційного механізму (42 країни + ЄС, ще три країни проходять внутрішні процедури погодження), головна мета – фізично запустити Реєстр", - написала Мудра.

Учасники Конференції затвердили попередні витрати на період з 1 липня по 30 вересня 2023 року та обговорили інші адміністративні питання, зокрема щодо приміщення Реєстру у Гаазі.

"Незабаром почнеться прийом кандидатів до членів Ради Реєстру", - додала Мудра.

Крім того, заступниця міністра розповіла про зустріч представників України з генеральною секретаркою Ради Європи Марією Пейчинович-Бурич.

"Не менш важливою була й двостороння зустріч з генеральною секретаркою Ради Європи Марією Пейчинович-Бурич напередодні конференції, під час якої отримали запевнення в повній підтримці Радою Європи і особисто пані генеральною секретаркою як швидкого запуску Реєстру, так і впровадження наступного етапу компенсаційного механізму", - написала Мудра.

Наступну конференцію заплановано на 12 вересня 2023 року в Ризі.