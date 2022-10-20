Про це вона повідомила в Instagram, пише Deadline.

Популярну американську співачку пограбували. Як розповіла сама зірка, вона припаркувала машину в Лос-Анджелесі та "відійшла на хвилину".

"І одного разу, коли я залишила свій рюкзак у машині, хтось розбив усі вікна та забрав його", - поскаржилась співачка.

Через крадіжку зірка втратила книгу на 200 сторінок, над якою працювала для Simon&Schuster. Також Лана Дель Рей втратила сімейні кадри, що були на відеокамері.

"Мені довелося віддалено стерти дані з комп’ютера, на якому була моя 200-сторінкова книга для Simon&Schuster, резервну копію якої я не зберегла в хмарному сховищі, - поділилась вона. – Попри це, люди все ще можуть віддалено отримувати доступ до мого телефону та викладати наші пісні та особисті фотографії".

Попри прикрий інцидент, Лана Дель Рей готує до виходу дев'ятий альбом.

"Я просто хочу зазначити, що, попри все це, я впевнена в майбутньому, - сказала Лана. Я справді хочу створювати якомога краще мистецтво".

До майбутнього альбому увійшла пісня "Snow on the Beach", записана разом з Тейлор Свіфт. Лана Дель Рей попросила своїх фанатів не слухати пісні, якщо зустрінуть їх в мережі, адже офіційного релізу ще не було.

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