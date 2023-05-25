Вікторія Нуланд розповіла, скільки часу готувався український контрнаступ

Про це вона сказала під час 15-го щорічного Київського Безпекового Форуму, заснованого Фондом Арсенія Яценюка "Відкрий Україну", йдеться на сайті КБФ.

"Україна і переможе, і буде процвітаючою. Це те, над чим ми зараз працюємо у Вашингтоні. В той час, як ви плануєте контрнаступ, над яким ми разом працюємо 4-5 місяців, ми починаємо обговорювати з представниками української влади, з нашими друзями в Києві, з цивільними та військовими майбутнє України", - сказала вона.

Заступник Держсекретаря додала, що наразі Сполучені Штати допомагають Україні вибудувати безпеку і військову потужність таким чином, аби вони були достатнім стримувальним чинником для Росії, щоб вона в майбутньому не змогла більше почати нову війну.

Крім того, за її словами, Україна має все, щоб рухатися до членства в ЄС.

"Говорячи про українську економіку, йдеться не лише про виживання, а й про процвітання. Ми вважаємо, що Україна має все необхідне для того, щоб рухатися до свого членства в Євросоюзі й відігравати суттєву роль, аби не лише процвітати самим, а й спрямовувати свої зусилля для зростання стійкості й злагоди всієї Європи", - наголосила Вікторія Нуланд.

Україна, зазначила вона, здатна створювати робочі місця в IT-сфері та у сфері виробництва, а також забезпечити роботою переселенців і українських захисників, які після завершення війни повернуться з фронту.

Нагадаємо, 25-26 травня проходить 15-й щорічний Київський безпековий форум "За Нашу і Вашу Свободу / Fighting for NATO" за участі відомих міжнародних діячів. На Форумі, зокрема, буде сформовано Раду безпеки КБФ і ухвалено позиційний документ з рекомендаціями до саміту НАТО у Вільнюсі, який відбудеться у липні.