Вікторія Нуланд: Якщо Путін не виведе війська з України, він поставить під загрозу свою армію і економіку

Про це заявила заступник Державного секретаря США з політичних питань Вікторія Нуланд під час 15-го щорічного Київського Безпекового Форуму, заснованого Фондом Арсенія Яценюка "Відкрий Україну", йдеться на сайті КБФ.

Вона зазначила, що Україна сьогодні готується до контрнаступу, і Путін має зрозуміти, що США будуть підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно.

"Якщо він не вийде з України - він поставить під загрозу всі свої війська, всі свої гроші і економічну потугу країни. Україна зрештою переможе і в будь-якому разі буде частиною європейської демократії", - наголосила Вікторія Нуланд.

"В Росії все більше тіл буде повертатись в цинкових трунах, і вони усвідомлять масштаб трагедії. Трагедія відбувається не лише в Україні, в Росії теж. Запитання до Путіна, чи він розуміє, що його керівництво всередині країні зазнає поразки?", - підкреслила вона.

Крім того, відповідаючи на запитання, що може очікувати Україна від майбутнього саміту НАТО, який відбудеться у Вільнюсі, Вікторія Нуланд запевнила, що Альянс має намір більш чітко висловити свою підтримку.

"Я думаю, що у Вільнюсі Україна може очікувати більш чіткого висловлення того, що ми вже казали. Що ми підтримуємо Україну, яка все більше стає демократичною і сильною. І ми підтримуємо її у довгостроковій перспективі - як кожна окрема країна-член Альянсу, так і колективно", - сказала вона.

"Ми також співпрацюємо в галузі розвідки, кібербезпеки, і українці побачать ці потужні стосунки між НАТО і Україною", - резюмувала Вікторія Нуланд.

Нагадаємо, 25-26 травня проходить 15-й щорічний Київський безпековий форум "За Нашу і Вашу Свободу / Fighting for NATO" за участі відомих міжнародних діячів. На Форумі, зокрема, буде сформовано Раду безпеки КБФ і ухвалено позиційний документ з рекомендаціями до саміту НАТО у Вільнюсі, який відбудеться у липні.