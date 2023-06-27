Вікторія Сюмар: законопроєкт 9342 не вирішує питання 30 тисяч, бо уряд просто "переписав" свою постанову, але вдалося вирішити частину інших проблем
Народна депутатка з фракції "Європейська Солідарність" Вікторія Сюмар в ефірі телеканалу «Прямий» повідомила, що найближчим часом має бути ухвалений у другому читанні законопроєкт 9342, який зокрема мав врегулювати питання грошових виплат військовим
Про це пише сайт партії "ЄС".
"Це так званий законопроєкт по військовим, який напрацьовувався робочою групою з нашої ініціативи. Ключова мета була – повернути 30 тис. всім українським військовим, а також вирішити низку нагальних питань. Буду абсолютно відвертою: цей законопроєкт не вирішує питання 30 тис. Тут зробив все можливе для того, щоб просто переписати діючу постанову в проєкт закону", – зауважила Сюмар.
"Що стосується інших проблем, то вони дійсно мають шанс на вирішення, це зокрема проблема з оплатою після двох місяців пораненим, бо реально лікування і реабілітація займає значно більше часу, людей виводять поза штат, вони отримують 700-800 грн станом на зараз. Вони будуть отримувати 20 тис., аж допоки не вилікуються", – розповідає депутатка.
"Також буде врегульоване питання по курсантам, їм теж підвищать виплати. Мінімальна плата інструкторам становитиме 15 тис. грн", – розповіла Вікторія Сюмар.
"Важка насправді дилема, чи підтримувати законопроєкт, який мав би вирішити проблему доплати 30 тис. всім військовослужбовцям, тому що це очевидно найважча робота в світі і точно найважча робота сьогодні в Україні. Сьогодні стоїть питання про існування української державності, і потрібна ця повага до військових. З іншого боку решта проблем мають бути теж вирішені, зокрема по пораненим. Хоча б частину проблем вдасться вирішити вже найближчим часом", – говорить Вікторія Сюмар.
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