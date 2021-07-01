"Вільна каса, вхід рубль – вихід десять": Сюмар назвала так званий закон про деолігархізацію від Зеленського найбільшою корупційною схемою

Про це у Facebook пише народна депутатка з фракції "Європейська Солідарність" Вікторія Сюмар.



"Той "приємний" момент, коли олігархи з "Майбаху" і "Довіри" дружно і радісно голосують за "деолігархізацію" Зеленського. Абсурд має бути повним", – констатує Сюмар.



Виступаючи з трибуни Верховної Ради, вона назвала деолігархізацію Зеленського комедією, з якої планують зробити цілий серіал для утримання рейтингу. Сюмар наголосила – насправді це велика корупційна схема.



"Люди, які сьогодні при владі, спеціалізувались на тому, що знімали комедії, і продовжують робити це далі. Тільки якщо раніше комедія Зеленського разом з Кіркоровим називалась "Любовь в большом городе", то те, що зараз буде відбуватися, можна назвати "Любовь с большими парнями" за грубі гроші. Чому? Тому що весь цей закон найбільше нагадує мегакорупційну схему за принципом "вхід рубль – вихід десять", – говорить Сюмар.



"Як в нас пропонується призначати олігархами: засідає ціле РНБО, воно голосує за включення в реєстр, дає красиві брифінги. Далі всі йдуть на телеканали – а потім РНБО виключає з реєстру олігархів. Без жодних критеріїв, без розуміння, чому і як. Таке враження, що РНБО оголошує: "Хлопці, вільна каса!". Тільки розраховуватися пропонують сайтами і телеканалами", – зауважує Вікторія Сюмар.



"Питання, кешем будете брати чи ні? Ну мені здається, кешем беруть вже й зараз для зарплат в конвертах. Хочеться ще більшої каси?", – іронізує Сюмар.



"А найбільша комедія в тому, що олігархи радісно проголосують за цей закон. Тому що вони дуже добре знають, що це всього-навсього гра. Ігри для електорату. І завтра ті самі олігархи будуть далі отримувати свої надприбутки. Тому що далі влада просто підніме тарифи, і люди, мільйони українців, які будуть дивитися шоу по телевізору, будуть цим самим олігархам платити вищі тарифи", – прогнозує Сюмар.



"Це погана і нечесна комедія. Вона справді нагадує фарс. Так як і боротьба з контрабандою, мільярд дерев і подібні пусті і фейкові речі. Для того, щоб боротися з олігархами, треба приймати антимонопольне законодавство, треба не брати людей олігархів у списки депутатів і не призначати цих людей міністрами. Але цього не буде. Буде шоу "деолігархізація на всіх телеканалах країни", – резюмує Вікторія Сюмар.



Як відомо, три опозиційні фракції – "Європейська Солідарність", "Голос" та "Батьківщина" розробили спільний законопроект для боротьби з олігархією (5599-1). "Ми пропонуємо зробити такий закон, який справді позбавить Україну і олігархату, і корупції, і впливу цих людей на політику, політичні процеси, незаконного впливу на засоби масової інформації, на незаконне збагачення. В нашому законопроекті абсолютно чітко вимагається від Антимонопольного комітету слідкувати за дотриманням законодавства. Ті, хто його не дотримуються, за пропозицією Антимонопольного комітету підлягають під спеціальну процедуру, яку проводить і контролює НАЗК. Ми для того і створили антикорупційні органи, щоб надати їм повноваження боротися і з корупцією і з олігархатом", – зазначив автор законопроекту народний депутат Микола Княжицький.