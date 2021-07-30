Вилучення нам дуже допомогло, - тренер КуПСа назвав "секрет успіху" в матчі з "Ворсклою"

Про це повідомляє Еспресо.TV.



За словами Валакарі, КуПСу дуже допомогло те, що "Ворскла" залишилась у меншості.



"Ми забили якраз перед екстра-таймами, що додало нам більше енергії. "Ворскла" трохи втомилася, і ми відчули це. Це був наш шанс. Звичайно, видалення нам дуже допомогло", - сказав Сімо Валакарі.



У 2-му кваліфікаційному раунді Ліги конференцій полтавська "Ворскла" програла фінському КуПСу. Основний час матчу-відповіді закінчився з рахунком 2:2, а в овертаймі фіни зуміли забити, коли українці залишились у меншості.



29 липня "Ворскла" сенсаційно програла КуПСу і вилетіла з кваліфікації Ліги конференцій.