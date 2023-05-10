Про це інформує Національна поліція України.

Правоохоронці встановили, що організував незаконний бізнес 47-річний чоловік, а його найближчими помічниками були син і двоє знайомих. При цьому встановлено, що вони зберігали зброю не лише вдома, а й облаштували склад на обійсті сусідів, які вже давно не живуть у будинку. Крім того, поліцейські встановили інші злочинні зв’язки фігурантів: ще двоє зловмисників купували зброю в організаторів і готували її для подальшого перепродажу.

Поліцейські задокументували, що чоловіки реалізували великокаліберний кулемет, понад півтори тисячі патронів, автомати АКМС-74, протитанкові та підствольний гранатомети, гранати Ф-1.

Під час санкціонованих обшуків у Дніпропетровській, Київській областях, місті Києві та Полтаві за місцями мешкання зловмисників, у їх автомобілях та гаражних приміщеннях правоохоронці вилучили величезний арсенал зброї та боєприпасів: ручний протитанковий вогнемет, кулемети, автоматичну зброю, гранатомети, гвинтівки з оптичним прицілом, гранати, ножі, рушниці, тисячі патронів, комплектуючі до зброї, а також гроші, здобуті злочинним шляхом.

П’ятьом підозрюваним суд уже обрав запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою, ще один їхній спільник знаходитиметься під домашнім арештом.