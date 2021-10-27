Вимагали $200 тис.: ДБР підозрює трьох працівників СБУ у викраденні та катуванні іноземного ІТ-працівника

Про це повідомляє сайт ДБР.



За даними Бюро, працівники незаконно СБУ затримали працівника IT-сфери, який нібито розшукувався правоохоронними органами РФ за вчинення злочину на території вказаної держави.



"Слідство встановило, що у жовтні 2020 року співробітники СБУ незаконно затримали та тривалий час утримували громадянина іншої країни, вимагали у нього $200 тис. Щоб іноземець швидше віддав гроші, співробітники СБУ били його та залякували. До того ж вони незаконно проникли до житла потерпілого, звідки викрали та привласнили його особисте майно", - розповіли в ДБР.



Оскільки затриманий не мав суми, якої від нього вимагали, то пообіцяв заплатити викрадачам біткоїнами.



"Отримавши 7,5 біткоїна, що у грошовому еквівалентні становило 2,1 млн грн, співробітники СБУ підробили документи щодо часу та обставин затримання іноземця і передали його органам Нацполіції", - додали в ДБР.



У серпні 2021 року зазначених співробітників СБУ відсторонили від займаних посад, їм призначено запобіжні заходи у вигляді домашнього арешту.



Проте через неналежну процесуальну поведінку одного із підозрюваних йому змінили запобіжний захід на тримання під вартою.



Усім вказаним співробітникам СБУ повідомлено про підозру за статтями насильницького зникнення, крадіжки, поєднаної з проникненням у житло, грабежі, вимаганні та перевищенні влади працівником правоохоронного органу (ч. 1 ст. 146-1, ч. 3 ст. 185, ч. 2 ст. 186, ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 189, ч. 3 ст. 365 Кримінального кодексу України).

Нагадаємо, раніше СБУ повідомила про викриття двох працівників ДБР, які "кришували" бізнес.