Про це повідомили в Міністерстві інфраструктури України.

Зазначають, що чоловіка затримали під час передавання йому хабаря в розмірі 1500 доларів США. Разом із ним була колишня працівниця громадської організації "АСМАП". Вона також є родичкою зловмисника.

В адмінбудівлі, а також за місцем проживання затриманих провели обшуки. Встановили, що посадовець за допомогою шахрайської схеми вимагав у перевізників гроші за отримання дозволу на міжнародні перевезення від ЄКМТ.

Перевізник, який намагався передати гроші начальнику Укрінтеравтосервіс перед затриманням, гарантовано отримав би дозвіл від електронної системи розподілу без хабаря. Він має багаторічний досвід міжнародних перевезень й автопарк, який відповідає усім вимогам.

Також встановлено, що затриманий не мав жодного реального впливу на роботу системи та сам розподіл на 2023 рік, оскільки він вперше проходив в електронному форматі. Для цього перевізники подавали заявки через інформаційну систему "ШЛЯХ". Через те, що система була автоматизованою, людина не могла в неї втрутитися та вплинути на рішення щодо отримання дозволу.

Не могли й коригувати рішення розподілу дозволів ЄКМТ члени Конкурсної Комісії, оскільки воно готувалося за відповідними чітко визначеними формулами в електронній системі. Усі кінцеві рішення оформлювалися згідно з відповідними протоколами та наказами, які опубліковані на офіційному сайті міністерства відновлення.

Наразі розпочато аналіз даних щодо усіх перевізників, з якими взаємодіяв затриманий. У разі встановлення штучного викривлення даних, буде скасовано багаторазові дозволи на здійснення міжнародних вантажних перевезень.

На час розслідування підозрюваного вивели зі складу Конкурсної Комісії. Йому повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення.

Довідка: Ліцензії ЄКМТ дозволяють міжнародним вантажним перевізникам здійснювати двосторонні транзитні перевезення та рейси з вантажем в або з третіх країн. Ці дозволи діють на територіях понад 50 держав-учасниць ЄКМТ. Термін дії багаторазового дозволу - 1 рік.

23 грудня до суду скерували справу нардепа Олександра Трухіна за обвинуваченням в підкупі поліцейських.