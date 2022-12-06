Про це повідомляє пресслужба Пригожина, інформує РБК-Україна.

Відповідаючи за запитання представників росЗМІ, як він пояснює, що США не визнали групу Вагнера терористичною організацією, хоча раніше така ініціатива озвучувалася у пресі, "Кухар Путіна" став погрожувати ймовірними наслідками.

"Коли тебе вносять до списку терористичних організацій, то, як кажуть, усі способи для досягнення цілей хороші. Якось вони вже внесли одну організацію до списку терористичних і отримали те, від чого здригнулися самі", - заявив олігарх.

Також Пригожин став запевняти, що найманці його ПВК "ніколи не переходили рамки дозволеного" та "не утискали мирне населення". Також засновник групи "Вагнера", чиї бойовики, зокрема, активно беруть участь у російській війні проти України, стверджує, що вони "ніколи не підпадали під жодну з категорій терористичних організацій", а також "не переходили і не збираємося переходити закони моральності".

"Проте, як кажуть, не буди лихо, поки воно тихе. Не будіть, американці, ПВК "Вагнер", поки ПВК "Вагнер" ще спить", - наводить слова Пригожина його пресслужба.

Відзначимо, у кінці листопада агенція Bloomberg, з посиланням на власні джерела повідомила, що адміністрація президента США розглядає можливість оголошення ПВК "Вагнера"іноземною терористичною організацією.

Нагадаємо, ПВК "Вагнера" з’явилася у 2014 році та активно діяла в низці країн, де Росія має важливі інтереси Росії – зокрема Сирії, Лівії, ЦАР та Україні. Там вони, серед іншого, скоювали воєнні злочини й злочини проти людяності. Після повномасштабного вторгнення РФ в Україну "вагнерівці" брали участь у розправах над мирними жителями. До ПВК нині вербують ув’язнених із російських тюрем.

29 листопада стало відомо, що Пригожин вербує найманців на війну в Україні також в Африці.

Євгеній Пригожин тривалий час заперечував зв’язок із ПВК "Вагнера", та нещодавно підтвердив існування цієї групи. Олігарх, який перебуває під західними санкціями, вважається наближеним до Путіна прихильником агресивної війни проти України.

Раніше стало відомо, що депутати Європарламенту хочуть визнати приватну військову компанію "Вагнера" терористичною організацією.

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