Віра Брежнєва і Tayanna представили спільну пісню "Вишиванка"

Премʼєра композиції відбулась на YouTube-каналі Віри Брежнєвої.

Українські співачки Віра Брежнєва, яка скоротила своє сценічне імʼя до Vera, та Tayanna (Тетяна Решетняк) випустили спільну україномовну пісню. Вони презентували переосмислення відомої ліричної пісні.

"Пісня, що вважається народною, та насправді належить авторству відомих українських митців - поета Миколи Сома і композитора Оскара Сандлера, зазвучала по-новому в сучасному аранжуванні та у світлі останніх днів", - йдеться в описі до відео.

Ліричне відео зняли у чорно-білих тонах на студії звукозапису. У пісні Віра Брежнєва і Tayanna співають про символізм чорних та червоних ниток, розлуку та кохання, про тривогу і опіку від лихого.

"Про те як українські жінки стібок за стібком на полотні передавали коханим свою підтримку та тепло душі", - зазначено в описі.

Музичний продюсер і репер Потап, який повернувся до України через 7 місяців після початку повномасштабної війни, представив пісню про шлях додому

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