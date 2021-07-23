Виробник презервативів з обличчям Путіна виграв суд проти Грузії в ЄСПЛ: церква вимагала прибрати обличчя царів древності

Про це розповідає "Ехо Кавказу".



Європейський суд з прав людини визнав невиправданим штраф в 500 ларі (близько $200 за курсом 2018 року), накладений Тбіліським судом на Ані Гачечиладзе, директора компанії Aiisa, яка випускала презервативи з зображеннями на упаковці відомих грузинських історичних персонажів.



Компанія стала відомою,коли до десятих роковин "серпневої війни" у 2018 році випустила презервативи із зображенням очільника Кремля Володимира Путіна.





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На думку міського та апеляційного судів, написи і зображення на продукції сексуального характеру, пов'язані з історичними персонами Грузії або релігійною тематикою, порушували моральні підвалини.



Як пише СОВА, ЄСПЛ дійшов висновку, що рішення національних судів, які обмежили свободу вираження поглядів позивача, не були ні релевантними, ні достатніми для виправдання втручання в статтю 10.



"Суд пояснює, що при підтримці легітимного балансу між цінностями, закріпленими в Конституції Грузії, і Європейською конвенцією з прав людини, на рішення загальних судів істотний вплив зробили погляди на етичні питання представників Грузинської православної церкви", - йдеться в повідомленні.



В ЄСПЛ зазначили, що такий підхід суперечить встановленому Конституційним судом Грузії стандарту, згідно з яким "неприпустимо нав'язувати етичні норми або світогляд конкретної особи або групи осіб іншим групам суспільства за допомогою державних інститутів, в тому числі суду".





