Виробник шин Pirelli зупиняє інвестиції й обмежує діяльність в РФ
Італійський виробник шин Pirelli зупиняє інвестиції до Росії, крім тих, що пов'язані з безпекою
Про це йдеться в заяві компанії.
"Інвестиції в Росії зупинені, за винятком тих, які пов'язані з безпекою. Діяльність заводів поступово обмежуватиметься фінансуванням заробітної плати та обслуговування працівників", - повідомили в Pirelli.
- Нагадаємо, раніше Xerox призупинив поставки свого обладнання в РФ.
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