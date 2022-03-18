Виробник шин Pirelli зупиняє інвестиції й обмежує діяльність в РФ

Про це йдеться в заяві компанії.



"Інвестиції в Росії зупинені, за винятком тих, які пов'язані з безпекою. Діяльність заводів поступово обмежуватиметься фінансуванням заробітної плати та обслуговування працівників", - повідомили в Pirelli.

Нагадаємо, раніше Xerox призупинив поставки свого обладнання в РФ.

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