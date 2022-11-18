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OPINION

Виробництво у жовтні впало через віялові відключення електрики

Богдан Данилишин
18 листопада, 2022 п'ятниця
12:05
Погляд Богдан Данилишин

Огляд ситуації в економіці та на фінансових ринках України

Економічна ситуація

Останні оцінки Мінекономіки підтверджують негативні тенденції, що почали спостерігатися в економіці з жовтня 2022 р. За оцінками Мінекономіки, віялові відключення електроенергії, які стали результатом російських ракетних атак, стали основною причиною того, що виробництво у жовтні впало на 39% р/р (після скорочення на 35% у серпні-вересні). У разі якщо відключення електроенергії триватимуть у листопаді-грудні, сукупні додаткові втрати економіки можуть скласти 1-2 в.п. ВВП, що може призвести до зміщення оцінки скорочення ВВП в 2022 р. з близько 1/3 до 35%. Це підтверджується нещодавніми оцінками Міністерства фінансів. Також слід зауважити, що вплив цього фактору може бути вкрай нерівномірним: від несуттєвого для підприємств, що, наприклад, можуть відносно швидко переорієнтувати виробництво на нічні зміни до значного: сфера послуг та торгівля (кафе, ресторани, торговельні центри тощо).

Руйнування логістичних маршрутів залишається суттєвою перепоною на шляху економічного відновлення, тому Україна веде переговори з Єврокомісією про продовження дії Угоди про вантажні перевезення автомобільним транспортом, відому також як "транспортний безвіз". Хоча Єврокомісія розглядає зазначений механізм як екстрений захід в умовах війни та пропонує продовження ще на рік, українська сторона наполягає на продовжені щонайменше на 2-3 роки. Така позиція є виправданою з огляду на те, що РФ та РБ з високою ймовірністю продовжать економічну блокаду навіть в умовах припинення "гарячої фази" війни.

Успішне звільнення частини території Херсонської області знижує безпекові ризики для весняної посівної кампанії 2023 р. на значній території півдня України. Українські аграрії завершують сівбу озимих зернових культур: вже посіяно 4.4 млн га, або 92% до прогнозу.

Руйнування логістичних маршрутів залишається суттєвою перепоною на шляху економічного відновлення, тому Україна веде переговори з Єврокомісією про продовження дії Угоди про вантажні перевезення автомобільним транспортом, відому також як "транспортний безвіз"

Бюджетна сфера

Під час чергового аукціону з розміщення державних цінних паперів, який відбувся 15.11.2022, Міністерство фінансів залучило для фінансування державного бюджету 4,7 млрд гривень на строки від 6 до 18 місяців, а також 7,9 млн доларів США. Завдяки підвищенню граничних рівнів дохідності державних запозичень основний обсяг коштів було залучено  на строки 6 міс. (ставку підвищено з 13,5% до 14%) та 1,5 року (ставка зросла з 18,5% до 19%).

При цьому обсяг виплат уряду за погашеннями ОВДП продовжує перевищувати запозичення від продажу відповідних цінних паперів на аукціонах. Так, за перші два тижні листопада сальдо внутрішніх боргових операцій уряду було від’ємним та становило 5,5 млрд гривень, а загалом, із початку повномасштабної війни станом на 14 листопада 2022 р. Уряд спрямував на погашення внутрішніх державних облігацій 183,9 млрд грн, 2,1 млрд дол. США та 168 млн євро, тоді як від розміщення нових внутрішніх боргових інструментів на аукціонах залучив 119 млрд грн, 1,4 млрд дол. США та 468,4 млн євро.

Обсяг державних цінних паперів в обігу за плинний тиждень збільшився на 15 млрд гривень в результаті придбання Національним банком державних цінних паперів на суму 15 млрд гривень, а також збільшення інвестицій в ОВДП з боку юридичних та фізичних осіб (разом – на 1,4 млрд гривень за тиждень).

Валютний ринок

Збільшення пропозиції іноземної валюти з боку клієнтів банків на фоні більш помірного зростання попиту на неї обумовило близьке до збалансованого сальдо операцій на міжбанківському ринку за клієнтськими угодами. Це дозволило скоротити продаж іноземної валюти Національним банком на ринку минулого тижня до 326,5 млн доларів США (порівняно з 410 млн доларів США за тиждень до цього).

Загалом, за 10 місяців 2022 року чисті інтервенції з продажу іноземної валюти (доларів США та євро) становили понад 20,2 млрд доларів США. Це було ключовим фактором скорочення міжнародних резервів України, які станом на 1 листопада 2022 року становили 25,2 млрд доларів США (+5,5% за місяць та -18,4% з початку року). Їх збільшення у жовтні завдячує передусім надходженням фінансової допомоги від міжнародних партнерів: 2 млрд доларів США – від Європейського Союзу, 1,3 млрд доларів США – від МВФ, 0,5 млрд доларів США – від Світового банку, а також 0,4 млрд доларів США – від розміщення ОВДП в іноземній валюті.

Загалом, за 10 місяців 2022 року чисті інтервенції з продажу іноземної валюти (доларів США та євро) становили понад 20,2 млрд доларів США. Це було ключовим фактором скорочення міжнародних резервів України

Фінансовий сектор

За даними Національного банку, показники адекватності капіталу банків за результатами жовтня залишалися на рівні близькому до попереднього місяця: 18,8% для регулятивного та 13% - для основного капіталу банків. Відповідні значення понад як у 1,5 раза перевищують мінімальні нормативні вимоги (10% та 7% відповідно) та виступають запобіжником щодо негативного впливу воєнних дій на платоспроможність банківської системи.

Достатність капіталу банків створює можливості для розвитку банківського кредитування, яке наразі продовжує знижуватися. Так, за оперативними даними Національного банку обсяг кредитів, наданих банками корпоративному сектору та домогосподарствам, у жовтні скорочувався в усіх валютах. Зокрема, гривневі кредити корпоративному сектору скоротилися на 0,9% за місяць, в іноземній валюті – на 1,4% за місяць. Кредитування домогосподарств у жовтні скоротилося порівняно з вереснем відповідно на 2,0% (в гривні) та 0,6% (в іноземній валюті).

Водночас фондування банків шляхом депозитів у жовтні – навпаки – збільшувалося за обома категоріями клієнтів та в усіх валютах. Зокрема, залишки на гривневих рахунках корпорацій у жовтні зросли на 5,7%, населення – на 0,2%; в іноземній валюті – відповідно на 4,6% та 2,5%. Надлишок ліквідності дозволяє банкам утримуватися від підвищення ставок за новими депозитами, які у жовтні залишалися на рівні попереднього місяця (9,2%).

Упродовж минулого тижня обсяг ліквідності банківського сектору (у формі залишків на коррахунках та у депозитних сертифікатах НБУ) залишався на рівні понад 400 млрд гривень. Основним чинником збільшення банківської ліквідності виступали витрати з Єдиного казначейського рахунку Уряду, тоді як чистий продаж Національним банком іноземної валюти в банків та збільшення гривні в обігу поза банками зменшували обсяг вільної ліквідності в банківській системі. Надлишок ліквідності, своєю чергою, визначає низький попит банків на кредити рефінансування (заборгованість платоспроможних банків за тендерними кредитами рефінансування НБУ за минулий тиждень скоротилася на 847 млн гривень) та утримання ринкових ставок на рівні нижньої межі ставок за операціями НБУ (23%).

Спрямуванню ресурсів банків на кредитування сприяє реалізація державної програми "Доступні кредити 5-7-9%", на умовах якої минулого тижня банками було видано 376 пільгових кредитів на загальну суму 1.75 млрд грн, з яких майже дві третини – державними банками. Загальна кількість виданих кредитів з початку широкомасштабних воєнних дій на території України за програмою перевищила 15 тисяч на загальну суму майже 64 млрд гривень. З огляду на пріоритетність цілей воєнного часу, левову частку кредитів було видано банками на підтримку с/г виробництва та антивоєнні цілі.

Спеціально для Еспресо.

Про автора: Богдан Данилишин, професор Київського національного економічного університету ім. Вадима Гетьмана, ексголова Ради НБУ.

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