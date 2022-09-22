"Вирвати очі Путіну": Гончаренко центри оголосили всеукраїнський збір на 10 антидронових рушниць для ЗСУ

Волонтерська мережа "Гончаренко центр" оголосила масштабний збір коштів на 10 антидронових рушниць для українських військових, зокрема, на Південнобузькому напрямку, які зараз готуються до контрнаступу на Херсонщині. До збору коштів долучився засновник мережі, народний депутат Олексій Гончаренко.

Рушниці-антидрони належать до техніки для радіоелектронної боротьби. Ці пристрої вже 5 років виготовляє українська компанія Kvertus в Івано-Франківську. За багатьма характеристиками вітчизняна продукція навіть перевершує західні аналоги. Одна така рушниця коштує 12 тисяч доларів. Рушниця-"глушилка", яка допомагає українським військовим боротися з російськими коригувальниками вогню, працює на дистанціях до 3,5 кілометра і важить 5 кілограмів. Пристрій придушує канали керування дроном, що призводить до його вимушеної посадки.

Як розповіла фінансова директорка Гончаренко центрів Валентина Шульц, для збору необхідної суми для закупівлі 10 антидронових рушниць у Гончаренко центрах стартували різноманітні благодійні акції.

"Ворог коригує свою артилерію за допомогою дронів. Знищення ворожих дронів – допоможе засліпити орків. А значить зберегти життя і наших захисників, і цивільних під час контрнаступу на південному напрямку. Тому ми запустили цей збір, який вже йде повним ходом. Щоб залучити якомога більше людей ми проводимо безліч цікавих заходів – від гаражних розпродажів та унікальних авторських майстер-класів до аукціонів побачень і професійних фотосетів. Кожен може долучитися до акції в Гончаренко центрі у своєму місті", – зазначила волонтерка.

За словами засновника волонтерської мережі Гончаренко центр, нардепа Олексія Гончаренка, українці активно долучилися до збору.

"В кожному Гончаренко центрі проводяться благодійні акції, ярмарки патріотичного хенд-мейду, концерти, щоб закупити для українських солдатів антидрони. Надихає небайдужість, згуртованість та активність наших людей. Попри всі випробування, попри втому – всі продовжують допомагати армії. Я оголосив цей збір на свій день народження і був вражений тією космічною швидкістю, з якою українці зібрали майже 3 млн грн! Найменша сума внеску була 2 грн, а найбільша - 2 тисячі доларів. Але особливо вражають діти. Їхня щира любов до України. До одеського Гончаренко центру два маленьких хлопчики принесли 1 237 грн на антидрони. Це ті гроші, які вони збирали протягом 3 місяців, відмовляючи собі в іграшках та солодощах. Дівчатка-школярки на Хмельниччині продають власноруч створені патріотичні браслети та передають гроші на антидронові рушниці. Наша нація дійсно непереможна!", – наголосив Олексій Гончаренко.



Для довідки: Гончаренко центри є всеукраїнською мережею відкритих культурно-освітніх центрів, які наразі займаються забезпеченням військових та вимушених переселенців, допомогою жителям гарячих точок. Мережу засновано у лютому 2021 року народним депутатом Олексієм Гончаренком з метою надання безплатної освіти різним верствам населення: проведення курсів англійської мови для дітей і дорослих, підготовки підлітків до ЗНО, формування навичок фінансової грамотності, навчання літніх людей сучасним технологіям.