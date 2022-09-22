English Львів Головна
ua ru en
English Львів Головна
Війна з Росією: хроніка
Боротьба за свободу слова
Головна Новини "Вирвати очі Путіну": Гончаренко центри оголосили всеукраїнський збір на 10 антидронових рушниць для ЗСУ

"Вирвати очі Путіну": Гончаренко центри оголосили всеукраїнський збір на 10 антидронових рушниць для ЗСУ

22 вересня, 2022 четвер
14:44
Новини

Волонтери Гончаренко центрів оголосили збір коштів на 10 антидронових рушниць для українських військових. В рамках проєкту кожен з волонтерських хабів мережі проводить благодійні акції, до яких можуть долучитися всі охочі. Наразі зібрано вже майже 3 млн грн

Волонтерська мережа "Гончаренко центр" оголосила масштабний збір коштів на 10 антидронових рушниць для українських військових, зокрема, на Південнобузькому напрямку, які зараз готуються до контрнаступу на Херсонщині. До збору коштів долучився засновник мережі, народний депутат Олексій Гончаренко.

Рушниці-антидрони належать до техніки для радіоелектронної боротьби. Ці пристрої вже 5 років виготовляє українська компанія Kvertus в Івано-Франківську. За багатьма характеристиками вітчизняна продукція навіть перевершує західні аналоги. Одна така рушниця коштує 12 тисяч доларів. Рушниця-"глушилка", яка допомагає українським військовим боротися з російськими коригувальниками вогню, працює на дистанціях до 3,5 кілометра і важить 5 кілограмів. Пристрій придушує канали керування дроном, що призводить до його вимушеної посадки.

Як розповіла фінансова директорка Гончаренко центрів Валентина Шульц, для збору необхідної суми для закупівлі 10 антидронових рушниць у Гончаренко центрах стартували різноманітні благодійні акції.

"Ворог коригує свою артилерію за допомогою дронів. Знищення ворожих дронів – допоможе засліпити орків. А значить зберегти життя і наших захисників, і цивільних під час контрнаступу на південному напрямку. Тому ми запустили цей збір, який вже йде повним ходом. Щоб залучити якомога більше людей ми проводимо безліч цікавих заходів – від гаражних розпродажів та унікальних авторських майстер-класів до аукціонів побачень і професійних фотосетів. Кожен може долучитися до акції в Гончаренко центрі у своєму місті", – зазначила волонтерка.

За словами засновника волонтерської мережі Гончаренко центр, нардепа Олексія Гончаренка, українці активно долучилися до збору.

"В кожному Гончаренко центрі проводяться благодійні акції, ярмарки патріотичного хенд-мейду, концерти, щоб закупити для українських солдатів антидрони. Надихає небайдужість, згуртованість та активність наших людей. Попри всі випробування, попри втому – всі продовжують допомагати армії. Я оголосив цей збір на свій день народження і був вражений тією космічною швидкістю, з якою українці зібрали майже 3 млн грн! Найменша сума внеску була 2 грн, а найбільша - 2 тисячі доларів. Але особливо вражають діти. Їхня щира любов до України. До одеського Гончаренко центру два маленьких хлопчики принесли 1 237 грн на антидрони. Це ті гроші, які вони збирали протягом 3 місяців, відмовляючи собі в іграшках та солодощах. Дівчатка-школярки на Хмельниччині продають власноруч створені патріотичні браслети та передають гроші на антидронові рушниці. Наша нація дійсно непереможна!", – наголосив Олексій Гончаренко.
  
Для довідки: Гончаренко центри є всеукраїнською мережею відкритих культурно-освітніх центрів, які наразі займаються забезпеченням військових та вимушених переселенців, допомогою жителям гарячих точок. Мережу засновано у лютому 2021 року народним депутатом Олексієм Гончаренком з метою надання безплатної освіти різним верствам населення: проведення курсів англійської мови для дітей і дорослих, підготовки підлітків до ЗНО, формування навичок фінансової грамотності, навчання літніх людей сучасним технологіям.

Читайте також:
Совбез РФ
20 вересня, 2022 вiвторок
Дві башти Кремля зараз борються за владу, протягом тижня зрозуміємо, яка з них взяла верх, - політолог Шлінчак
20 вересня, 2022 вiвторок
Стало відомо, яку суму Усик отримав за реванш з Джошуа
карта бойових дій
21 вересня, 2022 середа
Карта бойових дій. Огляд подій 17-20 вересня: Херсонщина, Запоріжжя і Донеччина
Київ
+11°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 40.76
    Купівля 40.76
    Продаж 41.82
  • EUR
    Купівля 39.97
    Продаж 41.33
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2022, четвер
22 вересня
15:31
Дмитро Пєсков
У засекреченому пункті указу Путіна йдеться про мобілізацію в РФ до 1 млн людей, - ЗМІ
15:29
Фінляндія
Засновник Yandex та брати Ротенберги. У Фінляндії арештували активи підсанкційних російських олігархів
15:24
Ексклюзив
Павло Клімкін
Останні дії Путіна вказують на велике бажання провести переговори, - Клімкін
15:22
Міністр оборони Італії Лоренцо Гуеріні побачив наслідки агресії РФ в Ірпені
Міністр оборони Італії Лоренцо Гуеріні на власні очі побачив наслідки агресії РФ в Ірпені
15:15
путін
У Путіна пропонують відправляти до армії мігрантів із громадянством Росії
15:02
Канада готова надати України додаткових 450 млн. позики
Канада готова допомогти відновити зруйновану енергетичну інфраструктуру України
14:47
Теракт у Донецьку
В окупованому Донецьку армія РФ обстріляла район Центрального ринку: є жертви
14:46
Інгріда Шимоніте
Ні Литва, ні інші держави не зобов’язані рятувати росіян від мобілізації, - прем'єрка Шимоніте
14:44
на фото: балкер
Балкер BC VANESSA із 30 тис. тонн зерна на борту вирушив з українського порту до Афганістану
14:32
З початку повномасштабного вторгнення РФ зруйнувала щонайменше 270 релігійних споруд в Україні
З початку повномасштабного вторгнення РФ зруйнувала щонайменше 270 релігійних споруд в Україні
14:28
Ексклюзив
Путін
"Путін загнав себе у пастку": Клімкін про мобілізацію у РФ
14:27
Ізюм
Стан критичної інфраструктури близький до апокаліптичного: заступник мера Ізюма про ситуацію в місті
14:20
Ексклюзив
карта бойових дій
Ворог з кількох напрямків намагається просунутися до Бахмута і зберігає стратегію продавлювання артилерією, - Згурець
14:13
Оновлено
блокпост
Жителів окупованих територій закликають евакуюватися через загрозу мобілізації: на Запоріжжі чоловіків уже не випускають
14:09
на фото: колаборанти
Вісьмох громадян із Донеччини підозрюють у добровільній співпраці з окупантами, серед них - експоліцейські
14:04
знищена ворожа техніка, втрати ворога
"Демобілізація окупантів": спецпризначенці показали підбірку влучних ударів на Запорізькому напрямку
14:00
масові поховання людей в Ізюмі 16.09.2022
Масові захоронення є ще щонайменше у трьох місцях, - заступник мера Ізюма
13:56
Латвія
Латвія придбає для ЗСУ дрони та позашляховики на кошти, які збирала на "байрактари"
13:40
Служба безпеки України
Київському блогеру, який знімав провокативні відео щодо війни та ЗСУ, повідомили про підозру
13:36
Євген Свиридов
В Україні ліквідували російського казака, - офіцер ЗСУ Штефан
13:25
МН17
Справа MH17: у Нідерландах відбулось останнє засідання, вирок оголосять 17 листопада
13:14
Джо Байден
Допомога Україні з боку США триватиме, поки в ній є потреба, попри енергетичний шантаж РФ, - Байден
12:55
Ексгумація тіла чоловіка, вбитого росіянином
На Харківщині ексгумували тіло 68-річного чоловіка, застреленого окупантом
12:48
на фото: кадр із трейлеру
Козацький пригодницький трилер: вийшов трейлер стрічки "Максим Оса та золото Песиголовця"
12:47
Ексклюзив
Євген Магда
Росію потрібно розділити на десятки держав, - політолог Магда
12:43
ЄС
ЄС засудив вироки окупаційної влади в Криму Джелялу та братам Ахтемовим
12:32
Національний банк України
Валютний ринок: попит на долар продовжує перевищувати його пропозицію
12:22
Оновлено
Мелітополь
Окупанти влаштували теракт у Мелітополі напередодні "референдуму" і планують звинуватити Україну, - міський голова
12:20
Ексклюзив
Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт
Наміри росіян мобілізувати 300 тисяч будуть суттєвим тромбом для російської системи військової підготовки, - Згурець
12:17
Прапор Словаччини
Мобілізація в Росії призведе до повалення Путіна, - міноборони Словаччини
12:06
Світовий банк
Світовий банк виділив $30 млн для інвестицій в Україну та Молдову
11:54
наслідки ворожих обстрілів міста Гуляйполе
На Запоріжжі росіяни за добу зруйнували 53 цивільні об'єкти
11:42
Північна Корея
Північна Корея заперечує постачання зброї та боєприпасів РФ
11:28
Сергій Лавров
ЗСУ "б'ють по ЗАЕС" та мають покинути частину Запоріжжя, бо "вважатимуться окупантами після референдуму": нові фейки від роспропаганди
11:28
Ексклюзив
путін, санкції
Мобілізація у РФ дуже негативно вплине на російську економіку, - економіст Несходовський
11:18
Оновлено
Миколаїв
Уночі Миколаїв зазнав потужних обстрілів, під удар потрапили будинки та заклади цивільної інфраструктури, пошкоджено газопровід
11:05
Ексклюзив
путін
Путін перестав бути альфа-самцем та одноосібно приймати рішення, - радник очільника МВС Денисенко
11:04
діти війна
Повномасштабна війна РФ проти України: кількість поранених дітей зросла до понад 767
10:49
Жозеп Боррель
Росія обрала шлях конфронтації, оголосивши мобілізацію і "референдуми", - Боррель
10:31
Росіяни знищили вагони-рефрижератори з убитими окупантами на вокзалі Харкова
Росіяни вдарили ракетами по вокзалу в Харкові та знищили вагони-рефрижератори з тілами окупантів, - Братчук
Більше статей
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV