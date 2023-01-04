Про це в ефірі Еспресо заявив юрист Центру протидії Корупції Вадим Валько.

"З'їзд суддів призначений на початок наступного тижня. Одним із питань порядку денного очевидно буде обрання членів Вищої ради правосуддя. Якщо керівники судової мафії, як їх називають, не захочуть заблокувати обрання членів ВРП. 16 кандидатів на 8 посад відомі, Етична рада попередньо їх відібрала", - зазначив він.

Юрист додав, що з'їзду судів лишається проголосувати і тоді ми отримаємо повноважну Вищу раду правосуддя та перший етап судової реформи відбудеться.

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"Все буде залежати від того, чи захоче стара кланова структура блокувати цей процес. Якщо ні, то ми ВРП отримаємо уже в січні, якщо вони захочуть це блокувати, то вони не оберуть цих 8 членів. Далі доведеться робити максимально відомими прізвища осіб, які можуть блокувати чи заблокують цей процес", - підсумував Валько.