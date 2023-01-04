Вища рада правосуддя може запрацювати вже в січні, якщо з'їзд суддів не заблокує процес, - юрист ЦПК Валько
Якщо з'їзд суддів обере членів Вищої ради правосуддя, то орган може повноцінно запрацювати уже в січні та перший етап судової реформи відбудеться
Про це в ефірі Еспресо заявив юрист Центру протидії Корупції Вадим Валько.
"З'їзд суддів призначений на початок наступного тижня. Одним із питань порядку денного очевидно буде обрання членів Вищої ради правосуддя. Якщо керівники судової мафії, як їх називають, не захочуть заблокувати обрання членів ВРП. 16 кандидатів на 8 посад відомі, Етична рада попередньо їх відібрала", - зазначив він.
Юрист додав, що з'їзду судів лишається проголосувати і тоді ми отримаємо повноважну Вищу раду правосуддя та перший етап судової реформи відбудеться.
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"Все буде залежати від того, чи захоче стара кланова структура блокувати цей процес. Якщо ні, то ми ВРП отримаємо уже в січні, якщо вони захочуть це блокувати, то вони не оберуть цих 8 членів. Далі доведеться робити максимально відомими прізвища осіб, які можуть блокувати чи заблокують цей процес", - підсумував Валько.
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