Вишиванка - це як потреба в тяжкі часи ідентифікувати свого, - етнографиня Роксоляна Шимчук
Етнографиня Роксоляна Шимчук вважає, що в тяжкі часи вишиванка - це як потреба ідентифікувати свого, й не потрібно у ХХІ столітті соромитися поєднувати вишиванку зі сучасним одягом
Колекціонерка стародавнього українського одягу висловила таку думку в етері Еспресо.
"Тяжкі часи вимагають потреби ідентифікувати незнайому людину як свого. І коли ти бачиш незнайому людину у будь-якій вишиванці - складна дизайнерська, вишита футболка, якийсь елемент одягу чи синьо-жовта стрічка - це як потреба в тяжкі часи ідентифікувати свого. Важливо зберегти символи й первинне значення вишиванки. Ми повинні бути яскравими та органічними у свому часі", - зазначила пані Шимчук.
Етнографиня додала, що не варто соромитися поєднувати вишиванку, вишиті візерунки з будь-яким елементом сучасного одягу.
"Я не бачу ніяких табу щодо поєднання вишиванки з будь-яким одягом. Ми живемо в ХХІ столітті й повинні бути в ньому органічними. Якщо у нас є красивезне етнічне дерево, яке корінням проростає в глибину віків і з кожним тисячоліттям виростає все вище, - наше ХХІ ст не повинно бути якоюсь засохлою гілочкою на тому дереві. Якщо хочеться носити вишиванку до джинсів - будь ласка, як хочеться носити кольорові вишиванки - вперед. Кожен повинен відчувати цю естетичну складову сам, дуже індивідуально", - зауважила Роксоляна Шимчук.
- Всесвітній день вишиванки щороку відзначається у третій четвер травня. Цьогоріч це свято припадає на 19 травня.
- Посол Великої Британії в Україні Мелінда Сіммонс заявила, що РФ також атакує українську культуру, тому День вишиванки стає ще важливішим.
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