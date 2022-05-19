Вишиванка - це як потреба в тяжкі часи ідентифікувати свого, - етнографиня Роксоляна Шимчук

Колекціонерка стародавнього українського одягу висловила таку думку в етері Еспресо.

"Тяжкі часи вимагають потреби ідентифікувати незнайому людину як свого. І коли ти бачиш незнайому людину у будь-якій вишиванці - складна дизайнерська, вишита футболка, якийсь елемент одягу чи синьо-жовта стрічка - це як потреба в тяжкі часи ідентифікувати свого. Важливо зберегти символи й первинне значення вишиванки. Ми повинні бути яскравими та органічними у свому часі", - зазначила пані Шимчук.

Етнографиня додала, що не варто соромитися поєднувати вишиванку, вишиті візерунки з будь-яким елементом сучасного одягу.

"Я не бачу ніяких табу щодо поєднання вишиванки з будь-яким одягом. Ми живемо в ХХІ столітті й повинні бути в ньому органічними. Якщо у нас є красивезне етнічне дерево, яке корінням проростає в глибину віків і з кожним тисячоліттям виростає все вище, - наше ХХІ ст не повинно бути якоюсь засохлою гілочкою на тому дереві. Якщо хочеться носити вишиванку до джинсів - будь ласка, як хочеться носити кольорові вишиванки - вперед. Кожен повинен відчувати цю естетичну складову сам, дуже індивідуально", - зауважила Роксоляна Шимчук.

Всесвітній день вишиванки щороку відзначається у третій четвер травня. Цьогоріч це свято припадає на 19 травня.

Посол Великої Британії в Україні Мелінда Сіммонс заявила, що РФ також атакує українську культуру, тому День вишиванки стає ще важливішим.

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