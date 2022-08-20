Висновки, що війна буде довгою не зовсім правильні, - дисидент Маринович
Нинішні екстраполяції, що війна України та Росії буде довгою є не зовсім правильними
Про це в ефірі Еспресо сказав дисидент Мирослав Маринович.
"Існує багато логічних версій про те, що війна триватиме довго. Я згоден з тим, що у нинішніх умовах екстраполяція дає тривалу війну. Моя інтуїція говорить про те, що все буде вирішено швидше. Станеться якась подія, я не знаю, яка", - зазначив він.
На його думку, ця подія змінить геополітичну ситуацію у світі.
"Я хочу нагадати вам 1991 рік. Перший референдум про новий союз - тоді більшість в Україні проголосувала "за". Я був в шоці. А тоді був путч у серпні і ситуація змінюється радикально, всі хочуть вийти з СРСР, референдум 1 грудня і Україна стає незалежною. Нинішні екстраполяції, що війна буде довгою, я вважаю, що вони є не зовсім правильними", - підсумував Маринович.
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