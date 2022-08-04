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Головна війна з Росією Висновок суду РФ щодо підрозділу "Азов" спрямований на те, щоб застосовувати до полонених військових інші норми права, - прессекретар командувача НГУ
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Висновок суду РФ щодо підрозділу "Азов" спрямований на те, щоб застосовувати до полонених військових інші норми права, - прессекретар командувача НГУ

4 серпня, 2022 четвер
15:54
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Руслан Музичук, прессекретар командувача Національної гвардії України, зазначив, що визнання підрозділу терористичною організацією спрямоване на те, аби на військовослужбовців у полоні не розповсюджувалися норми Женевських конвенцій та міжнародного гуманітарного права

Про це йдеться в етері Еспресо.

Руслан Музичук зауважив, що російська пропаганда спрацьовувала достатньо негативно щодо підрозділу "Азов".

Прессекретар командувача НГУ підкреслив: "За час існування підрозділу "Азов" різні представники іноземних ЗМІ мали можливість відвідати цей підрозділ, його навчання та побачити, що це звичайні українські громадяни, які проходять службу відповідно до закону. Діяльність підрозділу визначена статутами ЗСУ і всіма законами, які регулюють діяльність силових та військових формувань в Україні".

Музичук додав, що у Маріуполі працювали до початку повномасштабного вторгнення різні моніторингові організації, зокрема моніторингова місія ООН, і з приводу будь-яких порушень, які б стосувалися діяльності підрозділу та інших його складових Нацгвардії, офіційних звернень до Нацгвардії не було.

"І те, що ми говоримо зараз про, так зване, визнання цього підрозділу верховним судом РФ терористичною організацією, у першу чергу може бути спрямоване на те, щоб військовослужбовці, які зараз перебувають у полоні, не розглядалися як комбатанти (особи, які входять до складу збройних сил воюючої країни та беруть участь безпосередньо у воєнних діях, – ред.), на яких розповсюджуються всі норми Женевських конвенцій та міжнародного гуманітарного права, також гарантують відповідне поводження як до військовополонених згідно з міжнародними положеннями. Тому, що особи, які визнані терористами, чи визнана їх приналежність до діяльності терористичних організацій, є категорією людей, до яких вже можуть застосовуватися інші норми права", - зауважив Руслан Музичук.

Прессекретар командувача НГУ підсумував, що такий висновок суду спрямований на дискредитацію цього підрозділу і на те, щоб застосовувати до українських захисників у російському полоні зовсім інші норми права.

  • 30 липня посольство РФ у Великій Британії заявило, що бійці українського полку "Азов" заслуговують на принизливу смерть, бо вони "не справжні солдати"
  • Того ж дня МЗС України відреагувало на твіт посольства РФ і заявило, що російські дипломати є співучасниками воєнних злочинів в Україні і мають бути притягнуті до відповідальності
  • 2 серпня верховний суд РФ визнав загін спеціального призначення "Азов" терористичною організацією

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Світ
Україна
Росія
ООН
Маріуполь
полонені
Нацгвардiя
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