Високий суд Англії та Уельсу зобов’язав ФГВФО компенсувати фінансові витрати, пов'язані з судовим процесом стосовно Банку "Фінанси і Кредит"

Відповідно до інформації, розміщеної на публічних ресурсах судової влади Великої Британії, Високий суд Англії та Уельсу (Суд) ухвалив рішення стосовно справи Банку "Фінанси і Кредит" за позовом Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО), пише УНІАН.



У зв’язку з тим, що ФГВФО програв слухання відповідно до його позовної заяви, суд постановив компенсувати юридичним компаніям, які захищали інтереси пана Жеваго, 80% фінансових витрат, пов’язаних з даним судовим процесом. Сума, яка підлягає компенсації, становить 4,5 млн фунтів стерлінгів, що при поточному обмінному курсі складає понад 150 млн гривень.



За словами британських та українських юристів К. Жеваго, раніше вище зазначений суд постановив, що не має юрисдикції для розгляду даної справи.



"Ми наголошували, що будемо відстоювати свою законну юридичну позицію в цій справі. Постанова Високого суду Англії та Уельсу щодо компенсації фінансових витрат на цей судовий процес – ще одне підтвердження непрофесіоналізму попередніх керівника та правління НБУ 2014-2018 рр. щодо управління банківською системою в період кризи тих років та необґрунтованості претензій до пана Жеваго з боку Фонду гарантування вкладів фізичних осіб та замовного переслідування бізнесмена", – додали британські та українські юристи К. Жеваго.



"Дуже сумно, що Фонд гарантування вкладів займається популізмом за рахунок державного бюджету та коштів платників податків. Сподіваємось, що ця згубна практика припиниться і прості громадяни не будуть змушені своїми податками оплачувати безпідставні та незаконні судові позови з боку чиновників-популістів", – наголошують юристи.