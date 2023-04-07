Про це пише The Bell.

"З недавніх пір фактично все керівництво уряду — починаючи від міністрів, керівників апарату (і їхніх заступників) до начальників департаментів — можуть виїжджати за кордон лише окремими рішеннями і за погодженням з прем'єром і лише в рамках виробничої необхідності", - зазначили джерела видання.

Прикметно, що для працівників адміністрації президента РФ таких суворих обмежень немає. Один зі співрозмовників припустив, що різницю в обмеженнях для співробітників Кремля й уряду можна пояснити "особливим завзяттям" прем'єра Мішустіна.

Як раніше писали у Financial Times, російські спецслужби стали вилучати закордонні паспорти не тільки у високопосадовців і секретоносіїв, а й у чиновників середньої руки і менеджерів держкомпаній, які не мають доступу до секретної інформації.