Високопоставленим чиновникам РФ заборонили виїзд з країни без дозволу прем'єра, - росЗМІ
Російське ЗМІ з'ясувало, що прем'єр-міністр РФ Михайло Мішустін заборонив високопосадовцям уряду виїзд за кордон без його дозволу
Про це пише The Bell.
"З недавніх пір фактично все керівництво уряду — починаючи від міністрів, керівників апарату (і їхніх заступників) до начальників департаментів — можуть виїжджати за кордон лише окремими рішеннями і за погодженням з прем'єром і лише в рамках виробничої необхідності", - зазначили джерела видання.
Прикметно, що для працівників адміністрації президента РФ таких суворих обмежень немає. Один зі співрозмовників припустив, що різницю в обмеженнях для співробітників Кремля й уряду можна пояснити "особливим завзяттям" прем'єра Мішустіна.
Як раніше писали у Financial Times, російські спецслужби стали вилучати закордонні паспорти не тільки у високопосадовців і секретоносіїв, а й у чиновників середньої руки і менеджерів держкомпаній, які не мають доступу до секретної інформації.
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