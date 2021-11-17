Віталій Ярема: хочу нагадати тим, хто зараз вислужується перед владою, – прийде час, коли доведеться відповідати
Колишній генеральний прокурор Віталій Ярема застеріг співробітників правоохоронних органів від виконання незаконних вказівок вищого керівництва держави
Він нагадав, що слідчі та прокурори часів Януковича, які переслідували майданівців, потім були змушені ховатися в Росії або були притягнуті до відповідальності в Україні.
Про це Ярема розповів в ефірі телеканалу "Прямий". Коментуючи так звану підозру екс-міністру енергетики Демчишину, Ярема зазначив, що не бачить там складу злочину. Навпаки, у 2014 році влада робила все, щоб в умовах військової агресії Росії врятувати українців від холоду, однак робила це в межах українського законодавства. А вугілля купувалося на державних шахтах.
"Україна опинилася, особливо її центральна частина, це Зміївська і Трипільська теплоелектростанції, на стадії краху. І в результаті усі ці області опинилися без електроенергії, без тепла. І уряд був вимушений купувати вугілля на українських шахтах. Українські шахти в Луганській та Донецькій областях платити податки в український бюджет", - нагадав Ярема.
"Сьогодні купують вугілля в Російській Федерації, фінансуючи ворога, який воює на сході України. А тоді, коли люди рятували від енергетичної кризи Україну, то це був злочин? Я вважаю, що це є вибіркове правосуддя. Це підміна політичною доцільністю верховенства права, законності, яка існує в Україні", - переконаний Віталій Ярема.
"З іншого боку, те, що купують вугілля у РФ, якраз правоохоронні органи повинні реагувати на це. І тут порушувати кримінальне провадження. Притягувати до відповідальності осіб", - переконаний колишній Генпрокурор.
"Ми вже маємо не один випадок, коли Генеральна прокуратура, інші правоохоронні органи виконують вказівки вищого політичного керівництва держави і абсолютно не дотримаються законності. Я хотів би нагадати тим людям, і моїм колишній підлеглим. У 2014 році дуже багато таких, хто хотів вислужитися перед Януковичем, перед тодішньою владою, складали протоколи про майданівців, переслідували учасників Революції гідності. Зараз вони або в Москві, або притягнуті до кримінальної та іншої юридичної відповідальності. Я хочу нагадати, що влада – вона тимчасова. І прийде час, коли за ці речі треба буде відповідати. І цей час, я думаю, скоро настане", - застеріг Ярема.
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