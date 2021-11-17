Віталій Ярема: хочу нагадати тим, хто зараз вислужується перед владою, – прийде час, коли доведеться відповідати

Він нагадав, що слідчі та прокурори часів Януковича, які переслідували майданівців, потім були змушені ховатися в Росії або були притягнуті до відповідальності в Україні.

Про це Ярема розповів в ефірі телеканалу "Прямий". Коментуючи так звану підозру екс-міністру енергетики Демчишину, Ярема зазначив, що не бачить там складу злочину. Навпаки, у 2014 році влада робила все, щоб в умовах військової агресії Росії врятувати українців від холоду, однак робила це в межах українського законодавства. А вугілля купувалося на державних шахтах.

"Україна опинилася, особливо її центральна частина, це Зміївська і Трипільська теплоелектростанції, на стадії краху. І в результаті усі ці області опинилися без електроенергії, без тепла. І уряд був вимушений купувати вугілля на українських шахтах. Українські шахти в Луганській та Донецькій областях платити податки в український бюджет", - нагадав Ярема.

"Сьогодні купують вугілля в Російській Федерації, фінансуючи ворога, який воює на сході України. А тоді, коли люди рятували від енергетичної кризи Україну, то це був злочин? Я вважаю, що це є вибіркове правосуддя. Це підміна політичною доцільністю верховенства права, законності, яка існує в Україні", - переконаний Віталій Ярема.

"З іншого боку, те, що купують вугілля у РФ, якраз правоохоронні органи повинні реагувати на це. І тут порушувати кримінальне провадження. Притягувати до відповідальності осіб", - переконаний колишній Генпрокурор.



"Ми вже маємо не один випадок, коли Генеральна прокуратура, інші правоохоронні органи виконують вказівки вищого політичного керівництва держави і абсолютно не дотримаються законності. Я хотів би нагадати тим людям, і моїм колишній підлеглим. У 2014 році дуже багато таких, хто хотів вислужитися перед Януковичем, перед тодішньою владою, складали протоколи про майданівців, переслідували учасників Революції гідності. Зараз вони або в Москві, або притягнуті до кримінальної та іншої юридичної відповідальності. Я хочу нагадати, що влада – вона тимчасова. І прийде час, коли за ці речі треба буде відповідати. І цей час, я думаю, скоро настане", - застеріг Ярема.