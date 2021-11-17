Львів Головна
ua ru
Львів Головна
Коронавірус
Війна з Росією
Головна політика Віталій Ярема: хочу нагадати тим, хто зараз вислужується перед владою, – прийде час, коли доведеться відповідати

Віталій Ярема: хочу нагадати тим, хто зараз вислужується перед владою, – прийде час, коли доведеться відповідати

17 листопада, 2021 середа
10:12
політика Віталій Ярема

Колишній генеральний прокурор Віталій Ярема застеріг співробітників правоохоронних органів від виконання незаконних вказівок вищого керівництва держави

Він нагадав, що слідчі та прокурори часів Януковича, які переслідували майданівців, потім були змушені ховатися в Росії або були притягнуті до відповідальності в Україні.

Про це Ярема розповів в ефірі телеканалу "Прямий". Коментуючи так звану підозру екс-міністру енергетики Демчишину, Ярема зазначив, що не бачить там складу злочину. Навпаки, у 2014 році влада робила все, щоб в умовах військової агресії Росії врятувати українців від холоду, однак робила це в межах українського законодавства. А вугілля купувалося на державних шахтах.

"Україна опинилася, особливо її центральна частина, це Зміївська і Трипільська теплоелектростанції, на стадії краху. І в результаті усі ці області опинилися без електроенергії, без тепла. І уряд був вимушений купувати вугілля на українських шахтах. Українські шахти в Луганській та Донецькій областях платити податки в український бюджет", - нагадав Ярема.

"Сьогодні купують вугілля в Російській Федерації, фінансуючи ворога, який воює на сході України. А тоді, коли люди рятували від енергетичної кризи Україну, то це був злочин? Я вважаю, що це є вибіркове правосуддя. Це підміна політичною доцільністю верховенства права, законності, яка існує в Україні", - переконаний Віталій Ярема.

"З іншого боку, те, що купують вугілля у РФ, якраз правоохоронні органи повинні реагувати на це. І тут порушувати кримінальне провадження. Притягувати до відповідальності осіб", - переконаний колишній Генпрокурор.

"Ми вже маємо не один випадок, коли Генеральна прокуратура, інші правоохоронні органи виконують вказівки вищого політичного керівництва держави і абсолютно не дотримаються законності. Я хотів би нагадати тим людям, і моїм колишній підлеглим. У 2014 році дуже багато таких, хто хотів вислужитися перед Януковичем, перед тодішньою владою, складали протоколи про майданівців, переслідували учасників Революції гідності. Зараз вони або в Москві, або притягнуті до кримінальної та іншої юридичної відповідальності. Я хочу нагадати, що влада – вона тимчасова. І прийде час, коли за ці речі треба буде відповідати. І цей час, я думаю, скоро настане", - застеріг Ярема.


 
Читайте також:
Литва мігранти
15 листопада, 2021 понедiлок
Кілька сотень мігрантів намагались прорватися через білорусько-польський кордон
14 листопада, 2021 неділя
ЗСУ: ті, хто маскується під мігрантів з Білорусі, на кордоні будуть знищуватися
Ганна Маляр
16 листопада, 2021 вiвторок
Війська РФ біля кордону: у Міноборони спрогнозували терміни початку кризи
Київ
+-4
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 26.39
    Купівля 26.39
    Продаж 26.66
  • EUR
    Купівля 29.83
    Продаж 30.26
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2021, середа
17 листопада
11:35
Артем Довбик
Гол Довбика допоміг збірній Україні встановити історичне досягнення
11:30
ОБСЄ
ОБСЄ зафіксувала в зоні ООС близько тисячі порушень "тиші" упродовж доби
11:17
Людмила Денісова з Нікою Кіпшидзе
До Саакашвілі не пускають особистого лікаря, - Денісова
11:01
Артем Далакян (праворуч) та Луїс Консепсьон
Український боксер влаштував дуель поглядів перед чемпіонським боєм у Києві
10:58
Держкіно передали в управління уряду
10:52
Газпром не планує збільшувати постачання газу до ЄС у найближчі місяці, - очільник Оператора ГТС
10:35
Тайсон Ф'юрі
WBC відмовилася санкціонувати чемпіонський бій Ф'юрі
10:27
Ковід в Німеччині
У Німеччині посилюють обмеження для невакцинованих від коронавірусу
10:15
Кримська платформа, безпека в Чорному морі, звільнення українців з полону РФ: Зеленський поговорив телефоном із Ердоганом
10:01
Сауль Альварес
Найкращий боксер світу перескочить через категорію та битиметься за титул, яким володів Усик
09:50
Північний потік-2
Віталій Портников: У “Північного потоку-2” знову проблеми
09:44
Резніков зустрівся з міністром оборони Британії: обговорили агресію РФ, співпрацю України з НАТО й розвиток ВМС ЗСУ
09:35
Олександр Петраков
Павелко розповів про майбутнє Петракова після виходу України до плей-офф ЧС-2022
09:25
Відчути трагедію: у центрі Вашингтона відкрили виставку "Голодомор очима українських художників"
09:02
НБУ послабив гривню щодо долара
09:01
Нідерланди - Україна, Євро-2020
ЧС-2022: Визначилися найкращі бомбардири відбіркового турніру
08:46
Ірина Верещук
Верещук: для розвитку Луганщини і Донеччини створять спеціальний орган
08:31
Костянтин Москалець
Костянтин Москалець: Філософія письмового стола
08:31
В Україні впродовж доби зафіксовано 769 смертей від коронавірусу і ​​18 668 нових заражень
08:16
Олександр Петраков
Петраков зробив зухвалу заяву після виходу збірної України до плей-офф відбору ЧС-2022
08:04
ОБСЄ виявила в ОРДО десятки танків за межами погоджених місць зберігання
08:00
збірна Франції
Чемпіонат світу з футболу: які збірні вийшли на турнір за підсумками європейської кваліфікації
07:28
Росіяни задіяли заборонені міномети і важку артилерію, поранено бійця ООС
07:15
Трофей ЧС-2022
ЧС-2022: результати всіх матчів вівторка
00:10
збірна України
ЧС-2022: з ким Україна може зустрітись у плей-офф
2021, вiвторок
16 листопада
23:50
Інфографіка
Боснія і Герцеговина - Україна
ЧС-2022: який вигляд має турнірна таблиця групи України після закінчення європейської кваліфікації
23:36
Боснія і Герцеговина - Україна
Україна впевнено перемогла Боснію і Герцеговину та вийшла у плей-офф кваліфікації ЧС-2022
23:35
Руслан Малиновський (праворуч)
Боснія і Герцеговина - Україна 0:2: онлайн-трансляція вирішального матчу відбору ЧС-2022
22:56
Кордон Литви
У Литві затримали трьох українців, які нелегально перевозили мігрантів у ЄС
22:36
Денис Монастирський
Монастирський у розмові із комісаром ЄС: Є всі підстави чекати ймовірної ескалації та нарощення мігрантів на українсько-білоруському кордоні
22:23
Флойд Мейвезер
Багато людей під час прогулянки рахують кроки, а я — готівку, - легенда боксу Мейвезер
21:59
Uber Shuttle
Сервіс Uber Shuttle припиняє роботу у Києві
21:53
Олександр Кокорін
Шевченко відмовився від трансферу скандального футболіста з Росії
21:49
Ексклюзив
Павло Клімкін
Путіну потрібно від 2 до 4 місяців для повномасштабного вторгнення на територію України, - Клімкін
21:30
астероїд
До Землі наближається астероїд більший за Біг-Бен
21:21
Сауль Альварес
Найкращий боксер світу пожертвував $1 млн для онкохворих дітей
21:10
вакцинація діти
Moderna подала заявку на реєстрацію дитячої COVID-вакцини
20:57
школа
Учні початкової школи можуть повернутися за парти вже наступного тижня, - Кличко
20:51
Соцмережі про "Вовину тисячу" для вакцинованих
Вже не Юліна: соцмережі про "Вовину тисячу" для COVID-вакцинованих
20:42
обстріли на Донбасі
Окупанти зруйнували житловий будинок у Мар'їнці, обстріл вели з мінометів
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою adv@espreso.tv. Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2021 ESPRESO.TV