Вітчизняна гемблінгова компанія підтримала виробників ударних БПЛА

Ще у 2016 році група військових загорілася ідеєю зробити власну модель ударних безпілотників. Розробку назвали Panisher. Проект запантетували у 2020 році. А зараз на фронті бойові задачі виконують вже з півсотні таких літальних апаратів. 37 екіпажів щомісячно отримують на лінії бойових дій до півтисячі вибухових контейнерів. Компанія Cosmolot, яка надала допомогу, наразі сфокусувалася саме на “Панішерах”. Вже профінансували закупівлю 2 літальних апаратів, а також покрили витрати на комплектуючі на загальну суму близько 4 мільйонів гривень. Загалом з початку війни гемблінгова компанія надала допомоги фронту на суму майже в 20 мільйонів гривень.

“Нам допомагає компанія Cosmolot, вона є нашим системним партнером. Ми співпрацюємо з 2022 року. Нам допомагають у забезпеченні не тільки екіпажів, не лише комплектуючими. А і також літаками, які час від часу можуть губитися, розбиватися або бути збитими. Тому відновлення таких літаків — це відновлення спроможності підрозділів. Це теж дуже важливий елемент підтримки наших воїнів”, - каже представник команди розробників Максим Суботін.

“Панішери” прості у використанні, їх легко збирати, вони мають невелику вагу.

“В першому, класі з максимально злітною вагою у 7,5 кілограмів ці дрони є найшвидшими та найтихішими. Вони мають доволі обширний спектр застосувань. Це якщо говорити про бойові задачі. Радіус польоту до 45 кілометри. Наш БПЛА може нести контейнери з максимальною вагою до 3 кілограми”, - розповідає Максим Суботін. “Цей літак може знищувати логістику в оперативному тилу. Не даючи ворогу підвозити боєприпаси, пальне,. Максимально ускладнює життя загарбникам. Винищує кваліфікований персонал окупаційних військ, та їхнє командування, і технічних працівників”, - розповідає інструктор військових екіпажів Петро Розенбаум.

За майже рік війни Cosmolot сплатив до бюджетів усіх рівнів 80 мільйонів гривень. У компанії кажуть - що кожен український легальний бізнес важливий і цінний для країни. Тому що офіційна сплата податків до держави, це також підтримка фронту.