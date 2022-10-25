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Вітчизняна компанія закупила VAC-апарати для лікування поранених

25 жовтня, 2022 вiвторок
09:04
Новини

Новітнє обладнання скорочує термін загоєння ран в 3-5 разів

Лікування за допомогою VAC-апаратів набуло активного застосування в останні роки. Завдяки таким технологіям лікарі очищають відкриті інфекційні рани та готують пацієнтів до пластичних операцій. Не потрібно робити щоденні болісні перев’язки. При цьому термін очищення ран  скорочується в 3-5 разів. Таке новітнє обладнання для лікарень Черкас та Вінниці передала компанія МХП.

“Образно кажучи, замість 30 днів рану можна загоїти за 10 днів. Хочу від себе, від всіх співробітників та адміністрації лікарні подякувати МХП за ту допомогу, яку надали в лікуванні наших пацієнтів. Без цієї допомоги було б набагато складніше”, - розповідає завідувач високоспеціалізованого центру ортопедії вінницької лікарні доктор медичних наук, заслужений лікар України В’ячеслав Майко.

А в одній з київських лікарень медики виконують високоточні хірургічні операції для поранених захисників. Оперують, зокрема, травми колінних суглобів, вивихи, пошкодження зв'язок та інші поранення. На час реабілітації важливе здорове харчування. Яким також забезпечує соціально відповідальний бізнес. 

“МХП надає суттєву допомогу нашим хлопцям. І з ЗСУ та із тероборони. Для того, щоб вони повноцінно могли харчуватись, відновлювати свої сили. Коли людина гарно харчується, коли їй комфортно, вона одужує значно швидше”, - каже лікар ортопед-травматолог київської лікарні Володимир Капулін. 

Компанія допомагає не лише медзакладам ліками та обладнанням. Від початку війни Благодійний Фонд “МХП - Громаді” забезпечив громадян України – переселенців та малозабезпечених людей – продуктами харчування у дванадцяти областях України.

“Головною цінністю компанії є людина. Тому з перших днів війни ми зрозуміли, що турбота про наших працівників, про захисників України, турбота про медичний персонал, турбота про людей, які проживають в українських громадах є на першому місці”, - каже Павло Мороз. 

Станом на сьогодні компанія вже передала 13 тисяч тонн своєї продукції на суму майже 800 мільйонів гривень.

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