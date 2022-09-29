Таке твердження Іван Богдан озвучив під час публічної дискусії "Українська книга: після війни, геть від Москви", де виступав одним зі спікерів.

На прохання окреслити портрет сучасного українського читача Богдан заявив, що книги на Yakaboo переважно купують жінки, додавши, що роблять вони це за гроші своїх чоловіків.

"Загалом більше купують жінки. Ну, як завжди, витрачають кошти, які заробляють чоловіки", – заявив Гендиректор Yakaboo.

Його висловлювання спричинило шквал негативних реакцій у соцмережах. Люди почали закликати бойкотувати Yakaboo та купляти книги напряму у видавництв.

"Чоловік не дав мені грошей ні на цю, ні на інші книжки на Yakaboo", – написала журналістка та YouTubе-блогерка Емма Антонюк.

У компанії вже відреагували на інцидент, повідомивши, що подібні висловлювання не сумісні з цінностями, культурою та поглядами, які сповідує їхня компанія, акціонери та команда.

"Цінності – це не папірець на стіні. Вони перевіряються діями і відповідними рішеннями. Повага до наших клієнтів, партнерів, співробітників – є ключовою цінністю компанії. Без винятків. У зв’язку з цим ми ухвалили єдине можливе рішення. Іван Богдан відсторонений від управління компанією", - написали в Yakaboo.

У компанії також повідомили, що тимчасово функції СЕО виконуватиме директорка з операційної діяльності Олена Безугла.

Сам Іван Богдан також вибачився перед покупцями, зазначивши, що не має жодних упереджень у гендерному питанні.

"Я усвідомлюю, що такі формулювання неприпустимі у жодній формі та за будь-якої ситуації. Повірте, я дуже жалкую про вчорашній інцидент. Ніколи так не мислив та не маю жодних упереджень в гендерному питанні. Це важливий урок для мене. Я усвідомлюю всю відповідальність і розумію наслідки", - зазначив Богдан.



