Витрати домогосподарств у другому кварталі зросли на понад третину порівняно з минулоручними, - Данилишин

Про це Данилишин написав у Facebook.



"Незважаючи на зростання номінальних доходів, передусім заробітної плати, що становить близько 50% від загальних доходів населення, витрати домогосподарств на придбання товарів і послуг, а також на сплату податків зростають більш швидкими темпами (на 36,1% та 37,8% у 2 кварталі 2021 року до відповідного кварталу минулого року). Це призводить до подальшого скорочення заощаджень населення (-86 млрд. гривень у 2 кварталі 2021 року), які спрямовуються на компенсацію розриву між наявними доходами та споживчими витратами домогосподарств", - написав Данилишин.



При цьому середня номінальна заробітна плата штатних працівників підприємств України у серпні 2021 року зменшилася на 2,4% порівняно із липнем, проте була на 22,3% вищою порівняно із серпнем 2020 року - її номінальний середній рівень сягнув 14 тис. грн.



Реальна заробітна плата без урахування податків та обов'язкових платежів, скоригована на рівень інфляції, у серпні 2021 року знизилася порівняно з липнем на 2,2%, проте у річному вимірі її зростання прискорилося до 10,9% (порівняно із 10,2% у липні 2021 року).



"Високі темпи зростання заробітної плати в Україні значною мірою "завдячують" низькій базі порівняння, адже у розпал пандемії у 2020 році найбільше знизилася винагорода працівників у тих видах діяльності, в яких сьогодні вона зростає більш високими темпами - у сферах тимчасового розміщення та організації харчування (+57,3% за рік), розваги та відпочинок (+30,3%), а також високим результатам діяльності в окремих галузях, таких як сільське господарство (зростання заробітної плати +28,3% за рік)", - пояснив Данилишин.



Водночас зростає заборгованість із заробітної плати: попри незначне скорочення заборгованості у серпні (до 3,9 млрд грн або на 0,8% порівняно із липнем), загальний обсяг заборгованості підприємств перед працівниками наразі у 1,5 рази вищим, ніж на початку 2021 року.



"Понад 3/4 такої заборгованості припадає на галузі промисловості (+47% з початку року), проте значно більш стрімкими темпами зростає заборгованість із виплати заробітної плати у будівництві та телекомунікаціях (понад як утричі порівняно із початком року), а також у сфері охорони здоров'я та соціальної допомоги (майже уп'ятеро з початку року)", - зазначив Данилишин.



Рівень безробіття в Україні серед осіб у віці 15-70 років у другому кварталі 2021 року становив 9,3%, що на 1-1,5 відсоткових пункти вище рівня 2018-2019 років.



При цьому, згідно з результатами опитування керівників бізнесу, проведеного Нацбанком у вересні, підприємства більшості основних видів діяльності очікують на подальші скорочення працівників - у промисловості, будівництві та сфері послуг.



"Вищезазначені тенденції, на мою думку, потребують системної державної політики зі стимулювання зайнятості та вирівнювання структурних диспропорцій на ринку праці", - додав Данилишин.

Нагадаємо, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що тарифи на газ, тепло та гарячу воду під час опалювального сезону для населення залишаться без змін.