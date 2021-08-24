Віцеспікер Ради федерації РФ заявив, що його не пустили до України
Віцеспікер Ради федерації Росії Костянтин Косачов заявив, що прикордонники не пустили його до Харкова на відкриття меморіалу героям Другої світової війни
Про це повідомляють Крим.Реалії.
"6 серпня наші дипломати попросили нотою українську владу. При цьому було особливо підкреслено, що моя поїздка буде носити виключно приватний і гуманітарний характер – тільки відвідування братської могили діда. Відповідь прийшла 17 серпня, в ній – груба відмова з посиланням на безстрокову заборону в частині, що мене стосується, на в’їзд в Україну", – зазначив російський політик.
За його словами, українське МЗС пропонує зняти згадану заборону на умовах "припинення російської агресії".
Речник МЗС України Олег Ніколенко заявив, що у нього відсутня інформація про те, що заявив Косачов.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
26.58
Купівля 26.58Продаж 26.84
-
EUR
Купівля 30.94Продаж 31.42
- Актуальне
- Важливе