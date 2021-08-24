Віцеспікер Ради федерації РФ заявив, що його не пустили до України

Про це повідомляють Крим.Реалії.

"6 серпня наші дипломати попросили нотою українську владу. При цьому було особливо підкреслено, що моя поїздка буде носити виключно приватний і гуманітарний характер – тільки відвідування братської могили діда. Відповідь прийшла 17 серпня, в ній – груба відмова з посиланням на безстрокову заборону в частині, що мене стосується, на в’їзд в Україну", – зазначив російський політик.



За його словами, українське МЗС пропонує зняти згадану заборону на умовах "припинення російської агресії".

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Речник Держприкордонслужби Андрій Демченко повідомив, що у нього немає інформації про те, що Косачов намагався в’їхати в Україну.Речник МЗС України Олег Ніколенко заявив, що у нього відсутня інформація про те, що заявив Косачов.