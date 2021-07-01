Vivo запатентувала смартфон, з якого повинна вилітати камера у вигляді дрона
Китайська компанія Vivo запатентувала смартфон, з якого повинна вилітати камера у вигляді дрона
Про це повідомляє LetsGoDigital, передає РБК-Україна.
У верхній частині смартфона захований компактний дрон з двома камерами (одна дивиться вгору, а інша в бік) і трьома інфрачервоними датчиками. Завдяки цьому, можна робити фотографії з повітря.
Якщо такий смартфон випустять, можна буде знімати себе здалеку або підлетіти до віддаленого об'єкта. Однак в патенті немає інформації, як буде здійснюватися управління дроном.
Можна припустити, що управління дроном здійснюється безпосередньо зі смартфона.
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