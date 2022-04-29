Виводили гроші з банківської системи в Україні: арештовано активи російських бізнесменів на суму майже пів мільйона гривень
Бюро економічної безпеки України викрило службових осіб одного із банків в легалізації майна на загальну суму понад 1 млрд грн
Про це повідомляє пресслужба Бюро.
За даними слідства, один із російських олігархів разом з іншими російськими бізнесменами, використовуючи кіпрські офшори та власний банк напередодні та упродовж повномасштабного вторгнення, проводили фіктивні операції, спрямованих на відмивання активів на понад 1 млрд грн та виведення з банківської системи України.
Банк за обсягом активів входить в десятку найбільших фінансових установ України.
Вчинення злочинних дій розпочато з метою уникнення можливих санкцій та/або примусового вилучення активів згідно з законодавством.
"Забезпечено накладення арешту на активи кіпрських компаній на загальну суму понад 469 млн грн, які знаходяться на рахунках у банківській установі, бенефіціарними власниками якої є російський олігарх та інші бізнесмени РФ", - йдеться у повідомленні.
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