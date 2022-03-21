Вивозять техніку та харчі: окупанти мародерствують на тимчасово захоплених територіях і тероризують населення, – Генштаб ЗСУ

Про це повідомили в Генеральному штабі ЗСУ, передає Еспресо.TV.

Згідно з даними Генштабу ЗСУ на 06:00 21 березня, положення та характер дій сил оборони суттєвих змін протягом останньої доби не зазнали. Збройні Сили України й інші підрозділи Сил оборони завдають ударів по угрупованнях військ ворога, який намагається утримати захоплені рубежі.

Тим часом зафіксовано зниження інтенсивності застосування противником пілотованої авіації. Щоб оцінити ефективність результатів завданих ракетно-бомбових ударів, вороги використовували оперативно-тактичні безпілотні літальні апарати.

Так, за добу підрозділи Повітряних Сил ЗСУ уразили 7 повітряних цілей ворога: літак, 4 безпілотники та 2 крилаті ракети). Крім того, бомбардувальна та штурмова авіація завдавала ударів по скупченнях техніки і живої сили противника.

Окупанти продовжують терор місцевого населення та мародерство на тимчасово захоплених територіях. Ворог вивозить до РФ побутову, автомобільну техніку, продукти харчування та інші матеріальні засоби. Зафіксовано непоодинокі випадки, коли російські окупанти розміщували особовий склад, озброєння та техніку на об’єктах цивільної інфраструктури.

Окупанти й надалі здійснюють заходи примусової мобілізації на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей. Так, за наявною інформацією, бюджетні організації Станично-Луганської селищної громади оповіщені про необхідність прибуття 1 квітня 2022 року працівників чоловічої статі віком від 18 до 60 років у місцевий відділ поліції для реєстрації. Причин такої "реєстрації" не пояснюють, хоча це пов’язано з черговою хвилею мобілізації до 2-го армійського корпусу для відправки у райони ведення бойових дій.

Нагадаємо, в Бердянську російські окупанти викрали кораблі із зерном.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb