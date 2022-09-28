Тема програми: Війна двох культур: час побудувати стіну?

Під час розмови ми будемо шукати відповіді на такі запитання:

Як російсько-українська війна оприявнила цивілізаційне провалля між двома народами?

Як працює культура під час війни і чи повинна вона радикалізуватись?

На якому фронті ефективніші інтелектуали, митці, письменники?

Чи допоможе війна подолати постколоніальний синдром і комплекс вторинності щодо колишньої метрополії.

Трансляція події відбуватиметься на Facebook-сторінках та YouTube-каналах PEN Ukraine та espreso.tv.

"Власні назви" – це серія коротких онлайн-розмов з інтелектуалами, лідерами суспільної думки, письменниками, митцями, релігійними діячами, правозахисниками. Це експертний погляд, точка зору, відповідь на конкретні, актуальні питання. Особиста оптика гостей програми щодо подій сьогодення.

Мирослава Барчук – журналістка, телеведуча. У професії з середини 1990-х років. Працювала на "5 каналі", ТВі, "Еспресо", була редакторкою журналу Welcome to Ukraine. З 2019 року є ведучою суспільно-політичного токшоу "Зворотний відлік" на суспільному телеканалі Перший. Лауреатка Премії імені Георгія Ґонґадзе. Членкиня Українського ПЕН.

Ірма Вітовська-Ванца – українська акторка театру та кіно, продюсерка, громадська діячка, Заслужена артистка України. Дворазова лавреатка національних кінопремій "Золота дзиґа" (2019, 2020) і "Кіноколо" (2018, 2019). Володарка премії "Телетріумф" (2012). Лавреатка театральної премії "Київська пектораль" (2016). Володарка "Золотого Дюку" на Одеському міжнародному кінофестивалі за найкращу акторську роботу у фільмі "Мої думки тихі" (2019). Також акторка отримала премію "Київ" їм. І. Миколайчука за вагомий внесок у розвиток українського кіномистецтва (2020). Лауреат премії "Woman in Art"у категорії "театр та кіно" від ООН та Українського інституту МЗС.

Онлайн-проєкт "Власні назви" реалізується за підтримки Шведського ПЕН (Svenska PEN).