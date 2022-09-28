"Війна двох культур: час побудувати стіну?" Ірма Вітовська-Ванца в онлайн-проєкті "Власні назви"
28 вересня о 19:00 відбудеться п’ятнадцятий ефір онлайн-проєкту Мирослави Барчук "Власні назви", гостею якого стане українська акторка театру та кіно, продюсерка, громадська діячка, заслужена артистка України Ірма Вітовська-Ванца
Тема програми: Війна двох культур: час побудувати стіну?
Під час розмови ми будемо шукати відповіді на такі запитання:
- Як російсько-українська війна оприявнила цивілізаційне провалля між двома народами?
- Як працює культура під час війни і чи повинна вона радикалізуватись?
- На якому фронті ефективніші інтелектуали, митці, письменники?
- Чи допоможе війна подолати постколоніальний синдром і комплекс вторинності щодо колишньої метрополії.
Трансляція події відбуватиметься на Facebook-сторінках та YouTube-каналах PEN Ukraine та espreso.tv.
"Власні назви" – це серія коротких онлайн-розмов з інтелектуалами, лідерами суспільної думки, письменниками, митцями, релігійними діячами, правозахисниками. Це експертний погляд, точка зору, відповідь на конкретні, актуальні питання. Особиста оптика гостей програми щодо подій сьогодення.
Мирослава Барчук – журналістка, телеведуча. У професії з середини 1990-х років. Працювала на "5 каналі", ТВі, "Еспресо", була редакторкою журналу Welcome to Ukraine. З 2019 року є ведучою суспільно-політичного токшоу "Зворотний відлік" на суспільному телеканалі Перший. Лауреатка Премії імені Георгія Ґонґадзе. Членкиня Українського ПЕН.
Ірма Вітовська-Ванца – українська акторка театру та кіно, продюсерка, громадська діячка, Заслужена артистка України. Дворазова лавреатка національних кінопремій "Золота дзиґа" (2019, 2020) і "Кіноколо" (2018, 2019). Володарка премії "Телетріумф" (2012). Лавреатка театральної премії "Київська пектораль" (2016). Володарка "Золотого Дюку" на Одеському міжнародному кінофестивалі за найкращу акторську роботу у фільмі "Мої думки тихі" (2019). Також акторка отримала премію "Київ" їм. І. Миколайчука за вагомий внесок у розвиток українського кіномистецтва (2020). Лауреат премії "Woman in Art"у категорії "театр та кіно" від ООН та Українського інституту МЗС.
Онлайн-проєкт "Власні назви" реалізується за підтримки Шведського ПЕН (Svenska PEN).
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