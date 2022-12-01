Я їх заледве знаю, оскільки із села давно, та й у Свєтині лямури не дуже заглиблювався, хоча свого часу це була ще та "санта-барбара".

Старший у неї від однокласника, з яким у них, як казали, начеб була любов, але який на ній так і не одружився. Натомість взяв дівчину із сусіднього села, нажив з нею двох дітей, але потім щось трапилося із його здоров'ям, раптово взяв і помер ще відносно молодим. А у Свєти тим часом знайшовся інший, але також ненадовго. Він був чужий, приїхав звідкись і прославився в селі тим, що вкрав у когось индиків. Його тоді впіймали й, здається, навіть тягали по міліціях. Та невдовзі він десь пропав, а чи просто виїхав. Але від нього залишився "Свєтин менший".

Так от, я недавно підвозив його із села, за камуфляжем не важко було здогадатися – він у Збройних силах. Виявилося воює парамедиком. Дещо розповів. Каже, вчили їх 21 день, але якісь основи засвоїв, а на фронті вдосконалив. Словом, першу допомогу може надати без проблем, і ставити крапельницю – це тепер для нього звична справа. Був на херсонському напрямку, але зараз на реабілітації, після контузії, лопнула барабанна перетинка. У Києві робили операцію, вставили штучну. Каже, що з одного боку кацапи гатили, з іншого – наші відповідали, і все це через них летіло.

– Та от ще й з матір’ю таке... – хитає сумно головою. – Щось з тромбами, одну ногу відрізали.

– Як? Ногу?.. – перепитую ошелешено, бо й справді не чув про це.

– Та от так... Хто б міг подумати? – зітхає невесело, злегка стукає себе по вусі, мабуть, перевіряючи свою нову барабанну перетинку. – Їду в обласну лікарню, може, вдасться домовитися, щоб поклали її там на обстеження...

Деякий час мовчимо.

– А у тебе, здається, ще брат був? – раптом згадую.

– Та чого був? Є!.. Лежить он бухий із самого ранку, – буркає "Свєтин менший".

– Ого! – лише видаю я, бо вже якось і ніяково знову дивуватися.

– Лишив йому ще в той приїзд чотири тисячі, щоб пандуса зробив, щоб мати могла коляскою з хати виїхати, то все пропив до копійки... І що з такими, дядьку, робити? – звертається до мене.

Звісно, питання із ряду риторичних, тож знову мовчимо.

– А давай я завезу тебе просто під лікарню і ще й зайду з тобою, – пропоную йому. – Декого там знаю, то, може, якраз допоможуть з мамою?.. – здається, то було найкраще з того, що я міг у той момент придумати.

Спеціально для Еспресо.

Про автора: Олександр Вільчинський, письменник, журналіст. У 2016-2017 рр. був добровольцем і воював рядовим бійцем у складі 1 окремої штурмової роти ДУК ПС.

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