ХАМАС "підкорегував" арабським країнам плани налагодження стосунків з Ізраїлем, - політолог-міжнародник Алі

Про це політолог-міжнародник Максим Алі заявив у програмі "Світ і ми" з Євгеном Магдою на Еспресо.

Він відповів на питання щодо стосунків Ізраїлю та арабських країн.

"Тобто, все ж таки у 21 столітті економічні інтереси превалюють. Тут треба оговоритися - до 7 жовтня 2023 року. Тут треба розрізняти: арабська вулиця і монархії - лідери, їх ставлення. Ми чудово знаємо Аврамівські угоди, ще в перший строк президентства Трампа, він намагався, щоб ці країни встановили і Об'єднані Арабські Емірати, вони встановили дипломатичні відносини з Ізраїлем і вони активно розвивалися", - сказав Алі.

Експерт додав, що нова стадія арабо-палестинського конфлікту, звичайно, загострила відносини і ті домовленості, які вже були на фінішній прямій були скасовані.

"І це були інтереси вже Ірану - не допустити якраз налагодження взаємовідносин арабських країн з Ізраїлем, тому що для Ірану Ізраїль є ключовим супротивником, і відповідно, це була одна із цілей підтримки ХАМАС і взагалі цієї терористичної атаки", - розповів він.

Алі наголосив, що ці відносини прохололи, тому що мають лідери країн враховувати думку арабської вулиці так званої.

"Але навіть мої там знайомі в цьому регіоні кажуть, що той самий ХАМАС, вони не користуються популярністю і нема жодного такого співчуття серйозного. Те, що роблять арабські країни - вони там засуджують дії Ізраїлю, але де-факто вони розуміють, що ХАМАС їм ці плани налагодження відносин із Ізраїлем і спільних проектів, м'яко кажучи, підкоригував", - підсумував політолог.