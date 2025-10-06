Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Головна Війна в Ізраїлі ХАМАС "підкорегував" арабським країнам плани налагодження стосунків з Ізраїлем, - політолог-міжнародник Алі
Ексклюзив

ХАМАС "підкорегував" арабським країнам плани налагодження стосунків з Ізраїлем, - політолог-міжнародник Алі

Євген Козярін
6 жовтня, 2025 понедiлок
18:05
Війна в Ізраїлі підтримка ХАМАС

Нова стадія арабо-палестинського конфлікту загострила відносини між арабським світом та Ізраїлем

Зміст

Про це політолог-міжнародник Максим Алі заявив у програмі "Світ і ми" з Євгеном Магдою на Еспресо.

Він відповів на питання щодо стосунків Ізраїлю та арабських країн.

"Тобто, все ж таки у 21 столітті економічні інтереси превалюють. Тут треба оговоритися - до 7 жовтня 2023 року. Тут треба розрізняти: арабська вулиця і монархії - лідери, їх ставлення. Ми чудово знаємо Аврамівські угоди, ще в перший строк президентства Трампа, він намагався, щоб ці країни встановили і Об'єднані Арабські Емірати, вони встановили дипломатичні відносини з Ізраїлем і вони активно розвивалися", - сказав Алі.

Експерт додав, що нова стадія арабо-палестинського конфлікту, звичайно, загострила відносини і ті домовленості, які вже були на фінішній прямій були скасовані.

"І це були інтереси вже Ірану - не допустити якраз налагодження взаємовідносин арабських країн з Ізраїлем, тому що для Ірану Ізраїль є ключовим супротивником, і відповідно, це була одна із цілей підтримки ХАМАС і взагалі цієї терористичної атаки", - розповів він.

Алі наголосив, що ці відносини прохололи, тому що мають лідери країн враховувати думку арабської вулиці так званої.

"Але навіть мої там знайомі в цьому регіоні кажуть, що той самий ХАМАС, вони не користуються популярністю і нема жодного такого співчуття серйозного. Те, що роблять арабські країни - вони там засуджують дії Ізраїлю, але де-факто вони розуміють, що ХАМАС їм ці плани налагодження відносин із Ізраїлем і спільних проектів, м'яко кажучи, підкоригував", - підсумував політолог.

e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2025, понедiлок
6 жовтня
19:19
Дік Схооф та Володимир Зеленський
"Залишилось не так багато партнерів, які ставляться скептично до використання заморожених активів РФ", - Зеленський
19:12
Прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко, презентація Плану дій уряду
Уряд підтримав зміни до держбюджету-2025: на оборону додатково спрямують 324,7 млрд грн
18:59
Іллінойс і Чикаго подали позов проти адміністрації Трампа через розгортання Нацгвардії
18:46
Литва прапор
Литва не скасовуватиме санкції проти РФ, доки не буде відновлено територіальну цілісність України, — прем'єрка Ругінене
18:39
Дік Схооф та Володимир Зеленський
"Застосовували не тільки дрони": Зеленський уникнув прямої відповіді на запитання про удари ракетами "Фламінго" по РФ
18:22
Ексклюзив
Володимир Огризко
Це не роки, а місяці: Огризко про стратегію тиску на Путіна
18:07
"Ворог знищив дві трансформаторні підстанції": Терехов попередив, що прийдешня зима буде найважчою для Харкова за роки війни
18:03
OPINION
Росіяни не хочуть програвати війну за мізки
18:01
Інтерв’ю
Тетяна Переверзєва
"Донеччина – цікава, унікальна, але часто недосліджена". Розмова про збереження Авдіївських традицій, "Пласт" на Сході й нове покоління лідерів 
17:54
Обстріл Куп'янська 19 квітня
У пріоритеті — знищення ворога в його тилах, — речниця 14 ОМБр про Куп'янський напрямок
17:54
Під виглядом військових збирали допомогу для фронту, а потім продавали: у Запоріжжі затримували подружжя та їхніх двох друзів
17:32
Огляд
Нобель з медицини
Допоможе у лікуванні автоімунних захворювань і раку: Нобелівську премію з медицини отримали науковці за відкриття клітин, які контролюють роботу імунної системи
17:20
Ексклюзив
Бундестаг
Критичне для збереження підтримки у Німеччині - демонструвати ефективне використання допомоги, - докторка політекономії
17:17
Ціни на пальне, АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштують бензин, газ і дизель
17:07
на фото Володимир Зеленський
Чи завадить шатдаун у США поставкам зброї до України: відповідь Зеленського
17:00
пологовий будинок загорівся у Сумах
У Сумах унаслідок російського удару загорівся пологовий будинок
16:56
дрон
Українські прикордонники дронами відбили ворожий штурм Костянтинівки
16:46
Тім Кук може залишити посаду гендиректора Apple, а його місце займе Джон Тернус, - Bloomberg
16:34
Володимир Зеленський
Україна буде в Євросоюзі з Орбаном або без, — Зеленський
16:24
Ексклюзив
генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі
Очільник МАГАТЕ Гроссі працює на Росію, - експерт з енергетики Омельченко
16:20
Від початку доби на фронті відбулось 113 боїв: понад третина з них на Покровському напрямку
16:04
OPINION
Стратегія Навальної: "Ми не винні"
15:48
Батько Вікторії Рощиної звернувся до ОП з проханням присвоїти їй звання Героя України
15:00
Записував голос українського народу та надихнув Івасюка на "Червону руту": минає 99 річниця від смерті етнографа Володимира Гнатюка
14:06
OPINION
Війна на виснаження. 2025 - ?
13:31
Ексклюзив
крилата ракета "Фламінго"
"Фламінго" не єдина ракета, яка застосовується по РФ на відстань понад 1000 км, - нардеп Чернєв
13:30
російські окупанти, армія РФ, окупант, агресор
Кремль урізає фінансування "відбудови" тимчасово окупованих територій
13:21
Роберт Фіцо
Метою словацького уряду не є поразка Росії, - Фіцо
13:05
СБУ викрила в ЄС 16-річного агента РФ, який вербував підлітків для організації терактів в Україні
12:58
Порошенко суд
У Касаційній палаті Верховного суду продовжили розглядати справу щодо санкцій проти Петра Порошенка
12:19
Енергетика, споживання електроенергії
Споживання електроенергії стабільно високе, через атаки РФ є знеструмлення: стан енергосистеми 6 жовтня
12:03
Що відбувається на ЗАЕС
12:03
Партнерський матеріал
Відданість професії: як команда "Аптеки 9-1-1" щодня рятує життя на Харківщині
12:00
Ексклюзив
Олексій Гнатковський
"Під час війни ми маємо робити і на своєму місці, і в плюс": актор Гнатковський про свою волонтерську діяльність
11:56
Володимир Зеленський
Україна готує нові санкції проти компаній у США та Європі, які допомагають Росії та її війні, - Зеленський
11:50
Ексклюзив
Андрей Бабіш
Не є очевидним: дипломат Коваль щодо призначення Бабіша прем'єр-міністром Чехії після парламентських виборів
11:10
Україна та Молдова мають спільний і синхронний шлях до членства в ЄС, - Сибіга
10:54
Ексклюзив
Київ без світла, блекаут
Перебої з електрикою цієї зими можуть бути, але блекаут навряд чи загрожує, - експерт з енергоефективності Павлюк
10:48
Фрідріх Мерц
Мерц припустив, що Росія причетна до дронів, які фіксували над Німеччиною
10:25
дрон, безпілотник ЗСУ
Міноборони РФ заявило, що вночі українська армія атакувала Росію 251 БПЛА
Більше новин
