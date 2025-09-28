Атака на Київ - спроба Путіна відповісти Трампу, що РФ не "паперовий тигр", - політолог Фесенко

Таку думку в етері Еспресо висловив політолог Володимир Фесенко.

"Сьогоднішня атака на Київ далеко не перша і, боюсь, що не остання така повітряний удар. Це атака проти цивільного населення і, на жаль, це буде продовжуватись з метою тиску на нас. Атака на Київ сьогодні стала демонстрацією сили. Це своєрідна відповідь Путіна Трампу, що Росія не є “паперовим тигром”. Він таким чином говорить про те, що зброя в нього є і він буде продовжувати ці атаки. Україні ж потрібні засоби, щоб відповідати на ці атаки. Так, ми маємо певні засоби далекобійного ураження, але американська далекобійна зброя могла б суттєво посилити наші можливості", - розповів Фесенко.

Політолог переконаний, що питання постачання Україні американського далекобійного озброєння залишається відкритим

"Держсекретар США в Нью-Йорку сказав, що переговори про те, щоб Україна отримала не тільки оборонну, а й наступальну зброю. Це можна тлумачити по різному, але гадаю, що українська сторона має на увазі саме далекобійну зброю. Тому, гадаю, що це питання розглядається, але чи буде воно вирішене поки відкрите", - додав він.