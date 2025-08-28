"Бачимо в смузі нашої відповідальності перекидання додаткових підрозділів": у загоні безпілотних систем "Тайфун" розповіли про Покровський напрямок

Про це розповів офіцер розвідки окремого загону безпілотних систем "Тайфун" Олександр із позивним Алекс в етері Еспресо.

"Наразі обстановка дуже складна, з великою кількістю боєзіткнень щоденних. Варто також зазначити, що мова йде не тільки про боєзіткнення, а й про велику кількість і артилерійських обстрілів, і застосування великої кількості FPV-дронів, також використання великої кількості керованих авіабомб. І наразі ми бачимо в смузі нашої відповідальності перекидання додаткових підрозділів, я так розумію, для розвинення успіху або підкріплення", - розповів він.

Військовий зазначив, що росіяни прикладають багато зусиль, що обійти населені пункти Шевченко та Новоекономічне.

"Наразі є спроби заходу і в населені пункти, але дуже багато зусиль прикладається на обходження цих населених пунктів через посадки із точки місцевості для сковування наших сил, також для можливості подальшого просування розрахунків FPV-дронів для порушення нашої логістики. Тобто наразі бачимо, що більшість сил застосовуються для обходу цих населених пунктів", - зазначив він.

"Наразі збираємо на поповнення терміналів Starlink. Працює багато екіпажів і кожен екіпаж має термінал Starlink. Це наразі основа зв'язку. З дронами - це основа зв'язку і з командуванням. Тобто стовп комунікації і наразі збираємо на безпілотну роботу їхню", - додав військовий.