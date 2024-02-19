Башкири уникають прямої участі у бойових діях в Україні, - Нацспротив
Українське підпілля припускає, що башкири уникають прямої участі у бойових діях, аби продовжити народно-визвольний рух у Башкортостан
Про це повідомляє Центр національного спротиву.
Зазначається, що через затриманням екоактивіста й одного з лідерів башкирського національного руху Фаїля Алсинова, у на значній території Башкортостану, включно з Уфою, столицею регіону, проходять протести, унаслідок яких мобілізовані башкири намагаються уникати прямої участі у бойових діях на війні в Україні.
Українське підпілля зафіксувало наявність відповідних привілеїв за етнічною ознакою у російській армії.
"Офіцери башкирської національності переводять своїх земляків у небойові підрозділи та постійно заохочують нагородами. Зокрема башкири перемістились у другий ешелон на Кремінському напрямку та поблизу Авдіївки обмежившись лише логістичною підтримкою та ремонтно-евакуаційним забезпеченням передових підрозділів росіян", - йдеться у повідомленні.
У Нацспротиві припускають, що таким чином намагаються максимально вберегти мобілізованих башкирів, щоб продовжити народно-визвольний рух у Башкортостані, через що серед російських військових неодноразово мали конфлікти з представниками татарських національностей.
- 16 лютого стало відомо, що у Башкирії тисячі людей вийшли протестувати через суд над місцевим активістом, якого звинувачують за доносом губернатора.
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