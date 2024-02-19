Башкири уникають прямої участі у бойових діях в Україні, - Нацспротив

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

Зазначається, що через затриманням екоактивіста й одного з лідерів башкирського національного руху Фаїля Алсинова, у на значній території Башкортостану, включно з Уфою, столицею регіону, проходять протести, унаслідок яких мобілізовані башкири намагаються уникати прямої участі у бойових діях на війні в Україні.

Українське підпілля зафіксувало наявність відповідних привілеїв за етнічною ознакою у російській армії.

"Офіцери башкирської національності переводять своїх земляків у небойові підрозділи та постійно заохочують нагородами. Зокрема башкири перемістились у другий ешелон на Кремінському напрямку та поблизу Авдіївки обмежившись лише логістичною підтримкою та ремонтно-евакуаційним забезпеченням передових підрозділів росіян", - йдеться у повідомленні.

У Нацспротиві припускають, що таким чином намагаються максимально вберегти мобілізованих башкирів, щоб продовжити народно-визвольний рух у Башкортостані, через що серед російських військових неодноразово мали конфлікти з представниками татарських національностей.