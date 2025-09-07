Без світла, води, зв'язку й під ударами БПЛА. У прифронтовому селищі Межова на Дніпровщині зачинилися останні супермаркети й аптеки

Про це на сторінці очолюваного ним видання розповів головний редактор "Межівського меридіану" Євген Хрипун.

"Останній місяць літа 2025 року став справжнім випробовуванням для жителів Межівщини. Війна, хоч і очікувано, але все ж стрімко увірвалась на Дніпровщину... За серпень центральна садиба найсхіднішої громади Дніпровської області – Межова – перетворилося на селище-привид", - зазначив журналіст.

З Межової, де раніше мешкало понад 7 тисяч людей, евакуювались тисячі жителів. З другої декади серпня евакуація проводиться виключно за участі спеціалізованих загонів поліції "Білий янгол" (Дніпро), волонтерів і вже далі – гуманітарних місій, таких як "Пролісок" та інші. Спорожніли житлові масиви, цілі вулиці, де залишаються одиниці пенсіонерів.

Частково релоковані структурні підрозділи Межівської селищної ради (ЦНАП, служби та відділи), практично офлайн не працює первинна та вторинна ланка медицини - Межівська лікарня та Центр первинної медико-санітарної допомоги.

Систематично влаштованих росіянами руйнувань і пожеж зазнали заклади освіти.

"Часто, коли через загрозу атак дронів не мають змоги виїхати рятувальники – мешканці самотужки намагаються ліквідовувати займання", - пише головред "Межівського меридіану".

Атаки на Межівську громаду

9 серпня російські дрони влучили у п’ятиповерхівку на 70 квартир по вулиці Сонячній. Масштабне займання ліквідували завдяки відважній праці місцевих пожежників (начальник частини – Сергій Лисенко).

Але, за кілька днів прилетіли КАБи. Надвечір 14 серпня армія РФ керованими авіабомбами атакувала Межову. Сім КАбів впали у східній частині селища. Загинула жінка, є постраждалі, знищено учбовий корпус училища, розбито житлові будинки.

Росіяни буквально полюють своїми FPV-дронами на людей, що рухаються велосипедами чи автівками.

Ось вже місяць, як селище Межова та практично всі населені пункти громади залишаються без електропостачання. Селищний голова Володимир Зражевський каже, що питання дуже складне і на сьогодні пошкодження енергетичної інфраструктури настільки серйозні – що вести мову про відновлення не доводиться.

Не працює і межівський водогін. Всі спроби налагодити його роботу з боку КП "Межівський комунсервіс" є марними через постійні удари. "Шахедами" та КАБами атакована насосна станція.

Частково по Межовій, зокрема на розбитому житловому масиві Шевченківський, а також на житловому масиві Сонячний, немає газопостачання.

Відсутні елементарні зручності та послуги

7 серпня у Межовій припинило роботу відділення Приватбанку, раніше – і Ощадбанку. Насамперед, через безпекову ситуацію, а також кадрову. Єдиний працюючий банкомат, за попередньою інформацією, все ж таки буде інкасуватись. "Як тільки з’явиться електроенергія…", - додає головний редактор тамтешньої газети.

Скасовано рух електропотягів зі станції Межова, а останніми днями через атаки росіян із селища Демурине також.

Зачинились найсхідніший АТБ України - у Межовій, мережеві магазини ("Аврора", "Єва", "Петриківка") та переважна більшість приватних, аптеки.

22 серпня припинила працювати (офіційно: на час відпустки працівників) і остання – соціальна аптека.

Продовжують діяти лише кілька крамничок у північній частині селища – на Григорівці.

У наведеному Євгеном Хрипуном останньому відеорепортажі з селища видно осіб літнього віку, що зібралися у центрі селища аби отримати гуманітарну допомогу. За словами опитаних журналістом жителів Межової, найбільший страх у них викликають російські FPV-дрони, від яких вони, за їхніми власними словами, ховаються під деревами та в господарських будівлях. У будинках в цей час перебувати небезпечно.